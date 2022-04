Gyergyák Zoltán polgármester lapunknak elmondta: a dél-zalai községben mindig igyekeztek gondot fordítani a közterek állapotára, ebbe a dekorációk kihelyezése is beletartozik. Húsvét közeledtével nemcsak az ilyenkor elmaradhatatlan nyuszi figura került ki a falu központjába, valamint az úgynevezett újrátkai településrészre, de egy tojásfát is kijelöltek, amire a helybéli lakosok is elhelyezhetik a saját maguk által készített hímes vagy festett tojásokat.

- Folyamatosan törekszünk arra, hogy mindig az adott évszaknak megfelelő köztéri díszítést alkalmazzunk – magyarázta a polgármester. – Ebben a munkában korábban Kaszás Jennifer vállalt kiemelkedő szerepet, a most kihelyezett nyúlfigurákat is ő készítette A díszítés többi elemét ezúttal a közművelődési munkatársunk, Szabó Katalin vállalta magára. A tojásfáknak szintén sikere van a faluban élők körében, tavaly például több tojás került ki rájuk általuk, mint amennyivel mi feldíszítettük.

Gyergyák Zoltán azt is hozzátette, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a virágosítás is hamarosan kezdetét veszi a faluban, ennek során a központot kicsit szeretnék átalakítani. A Zrínyi utcai kereszteződésben található virágágyás magas szegélyt kap, így próbálják a belé ültetett növényeket megóvni attól, hogy az arra közlekedők letapossák őket.