Utóbbiak közé tartoztak a friss zöldségek, valamint azok a palánták és vetőmagok, amiket a nagykanizsai Grácz Péter hozott a dél-zalai községbe. Mint mondotta, ugyan kicsit élénkebb érdeklődésre számított, de egy hónap múlva is ott lesz, akkor még szélesebb palántakínálattal, szabadföldbe azonnal kiültethető paradicsommal, paprikával lesz jelen. A zalakarosi Szécsényi Szabolcs alaposan bevásárolt. Mint mondotta, Csehországból érkezett vadászvendégei vannak, akik mangalicaszalonnát kértek tőle, az pedig jó minőségben főként egy termelői piacon szerezhető be. Galambokon mintegy húsz árus kínálta a termékeit, köztük rendszeresen vannak húskészítményekkel foglalkozók is.

– A termelői piac egyik legnagyobb előnye, hogy megbízható, helyi árusoktól vásárolhat az ember – magyarázza. – Ők nem nagyüzemben előállított termékeket kínálnak, hanem olyan árujuk van, aminek a származása nyomon követhető, leellenőrizhető. Kifejezetten mangalicaszalonnáért jöttünk a feleségemmel, de közben szétnéztünk a többiek kínálatában is, így végül vettem még mézet, házi kenyeret, pogácsát és tört piros paprikát is. Mindketten szeretjük a helyi árusok által kínált termékeket, a nyári időszakban például rendszeresen megfordulok a fonyódi és balatonfenyvesi piacon is.

Galéria: