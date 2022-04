A Mura Ausztriában, a Hohe Tauern hegységben ered, 1764 méteres magasságban. Teljes hossza 454 kilométer, amelyből csak a legalsó szakasz bal partja esik Magyarországra. Az itteni, 48 kilométeres szakaszon a folyó már nem azt az arcát mutatja, mint az Alpokban, ahol még hegyi folyóként tör utat magának, megszelídülve éri el hazánkat Kerkaszentkirálynál. A dél-zalai térség ivóvízellátását biztosító molnári vízbázis kútjai a Mura pleisztocén kavicsteraszára települve termelnek partiszűrésű vizet.

- A két éven át tartó projektre a horvát-magyar határon átnyúló Interreg-program keretében nyertünk támogatást - bocsátotta előre Galambos Ildikó, a kutató-fejlesztő központ vezetője. - A projektvezető a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt., partnereink pedig a csáktornyai vízmű és a Pannon Egyetem. A pályázat fő feladata egy monitoringtevékenység végzése - eredendően a Mura nagyon tiszta, kiváló vízminőséget produkáló folyó, de látni kell azt, hogy az alapparaméterek mellett az olyan kiegészítő mutatókra is szükséges figyelmet fordítani, mint például a mikroszennyezők (egyebek közt gyógyszer-, műtrágya-, növényvédő szer maradványok) jelenléte, a mikroszennyezettség mértéke. Ezeknek a mérése már megkezdődött, bizonyos paramétereket az ivóvíz-felhasználás miatt mérni kell, de az, hogy egy éven át folyamatosan, havi rendszerességgel kontrolláljuk ezeket a mutatókat, mindenképpen nagyobb biztonságot jelent.

Forrás: Szakony Attila/Zalai Hírlap/Archív

Galambos Ildikó jelezte, a projekt első lépéseként környezeti állapotfelmérést végeztek a Mura vonatkozásában, jelenleg a mérési időszakban vannak és az eredmények alapján készül majd egy összegző dokumentum, mely azt mutatja be, hogy az eredeti állapothoz képest mi a helyzet a mikroszennyezőkkel, milyen jellegű szennyezések találhatók a folyó vizében, s ezek mennyisége, mértéke hogyan változott a vizsgált időszakban.

- Az eddigi eredmények szerint várhatóan peszticid és nitrát is lesz a Mura vizében, egyébként most azért is érdekes számunkra ez az időszak, mert az átlagosnál alacsonyabb a vízállás, ami több mutató esetében nagyobb koncentrációt eredményezhet - jelentette ki az intézetvezető. - Megeshet, hogy a klímaváltozás miatt hosszabb távon is alacsonyabb vízszintre kell berendezkednünk, s mivel Nagykanizsa és környéke a Murából kapja az ivóvizet, a szokásos egyszerű vas-mangántalanítás mellett más technológiai eljárások is szükségessé válhatnak.