Aztán az urnazárást követően képekkel, videókkal, hangulatjelentésekkel tesszük színesebbé az Önök estéjét. Meghallgatjuk, hogyan értékelnek a Zala megyei politikusok. A megyei és az országos adatokról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat, míg el nem dől a választás. Dőljön hátra, és görgessen, frissítsen!

8:43 - Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről



A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.



A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.



A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.



A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.



Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.



A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.



Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.



Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:28 - Az első részvételi adatok

Vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,82 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Forrás: valasztas.hu

Zala megyében az első órában a voksolók 1,63 százaléka, azaz 3544 szavazó vonult az urnákhoz.

Zala megye választókerületei (07:00)

SORSZÁM VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA MEGJELENT NEM JELENT MEG 1. ZALA, 01. számú OEVK 73 476 1 244 (1,69%) 72 232 (98,31%) 2. ZALA, 02. számú OEVK 73 209 1 128 (1,54%) 72 081 (98,46%) 3. ZALA, 03. számú OEVK 70 657 1 172 (1,66%) 69 485 (98,34%)

8:18 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket



Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.



Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).



A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.



Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

7:28 - Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni



Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.



A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.



A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.



Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.



Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.



A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:26 - Szavazás Nagykanizsán

A Nagykanizsa központú 03-s számú választókerületben 72 173 fő volt a választásra jogosult a választás időpontjának kitűzésekor. Az országgyűlési képviselői posztért heten szálltak ringbe: Barna Tamás (Megoldás Mozgalom), Borda Balázs (Normális Élet Pártja), Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP), Horváth Jácint (DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd), Nagy Dávid (Magyar Kétfarkú Kutyapárt), Hokker Tibor (Mi Hazánk) és Székely Sándor (Munkáspárt-ISZOMM).



A szavazóhelyiségek reggel 6 órakor rendben kinyitottak mindenhol, mi a 13-as számú szavazókör Kossuth téri óvodában kialakított szavazóhelyiségébe látogattunk el, ahova a nap folyamán 850 állampolgárt, köztük 24 első szavazót vártak. Ahogy a szavazatszámláló bizottság tagjai elfoglalták a helyüket, meg is érkezett az első szavazó, Rábaközi Györgyné, aki Dobri Lajosné, a bizottság elnökének közreműködésével ellenőrizte a még üres szavazóurnákat, melyeket ezt követően az előírásoknak megfelelően lezártak.



- Én a változásra szavaztam, szeretném, ha jönne egy kis felfrissülés a közéletbe - árulta el a nap első szavazója, aki férjével érkezett, hogy leadja voksát. - Eddig minden választáson ott voltunk, mert úgy gondoljuk, hogy ez állampolgári kötelességünk.



Egy idősebb úr csak a keresztnevét árulta el. Attila azt mondta, "a jó helyre tettem az ikszet", illetve szintén úgy fogalmazott: ha valaki nem él a választás lehetőségével, utána nincs jogalapja kritizálni az éppen regnáló kormányt.



Feszt Norbert és párja, Zita szintén kicsivel 6 óra után érkezett a szavazóhelyiségbe.



- Megyünk dolgozni és csak este 20 órakor végzünk, ezért jöttünk ilyen korán - válaszolta kérdésünkre Norbert. - Úgy véljük, fontos, hogy véleményt nyilvánítsunk, annál is inkább, mert ennek a választásnak most nagy a tétje.

7:00 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás



Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.



Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.



Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.



A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:50 - Helyzetjelentés Nagykanizsáról

Reggel 6 órakor országszerte megkezdődött a választás, így a nagykanizsai Kossuth téri óvodában kialakított 13-as számú szavazókörben is, ahol a nap első szavazója, Rábaközi Györgyné (jobbról, mellette Dobri Lajosné, a szavazatszámláló bizottság elnöke) ellenőrizte az urnákat.

Forrás: Gergely Szilárd

6:45 - Zalában csaknem 219 ezren voksolnak



Zala megyében 218 685 választásra jogosult állampolgárt tartanak számon a valasztas.hu adatai szerint.



Infografikánkból kiderül, melyik választókerületben kik várják a voksokat.



A Zala megyei jelöltek listája

6:00 - Országszerte megnyitottak a szavazókörök



Vasárnap reggel hat órakor szerte az országban megkezdődött a voksolás, 3154 településen és 23 budapesti kerületben 10 243 szavazókör este hét óráig várja a 7,7 millió választópolgárt. Nemcsak országgyűlési választást tartanak ma, hanem népszavazást is gyermekvédelmi kérdésekben.



A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.



A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így



az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.



Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.



Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.



A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.



Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.



Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.



A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”



A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.