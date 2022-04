21:18 - Navracsics Tibor lehet a befutó Tapolcán





A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.

22:16 53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:08 Eredményváró Keszthelyen

A szavazatok valamivel több mint 30 százalékos feldolgozottságánál Nagy Bálint, a 2. számú választókerület Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje magabiztosan vezetett vasárnap este fél tízkor. Lapunk kérdésére a politikus kiemelte: a részvételi adatokból az látszik, hogy jól sikerült a mozgósítás, sokan részt vettek a választáson, „így nagy köszönettel tartozunk azoknak, akik a kampányban dolgoztak, és azoknak is, akik elmentek voksolni” – fogalmazott.

Nagy Bálint munkatársaival figyelte a beérkező eredményéket. A keszthelyi választókerületben a politikus nagy fölénnyel vezetett

Nagy Bálint leszögezte, az addig beérkezett adatokból kitűnt, hogy a kisebb településeken a vártánál is jobb eredmények születtek, és a városokban is a várakozásokon felüliek a számok.

– A választókerületben tisztességgel, becsülettel dolgoztunk, s nemcsak az elmúlt hetekben, hanem az előző években is – szögezte le a politikus. – Azt látjuk, hogy a kormány teljesítménye és eredménye önmagáért beszélt, de természetesen szükség volt az előző időszak kampánymunkájára is.

A keszthelyi eredményvárón vasárnap este optimista volt a hangulat, különösen annak fényében, hogy a részeredmények országosan is a Fidesz-KDNP pártszövetség fölényéről tanúskodtak.



22:05 48,47 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



48,47 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 49,46 százalék, ellenzéki összefogás: 41,94 százalék, Mi Hazánk: 8,60 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 62,40 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 133 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:58 - Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások



– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

21:55 43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:50 - Cseresnyés Péter értékelője

Cseresnyés Péternél, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltjénél és kampánystábjánál 21 órakor jártunk, ekkor kezdtek el érkezni a szavazókörökből az első eredmények. Mivel ezek a vidéki településeken elért jelentős Fidesz-sikerről szóltak, mindenki bizakodott, csupa jókedvű, optimista arcot láthattunk.

Cseresnyés Péter és stábjának egyik tagja, Várfalvi Tibor a beérkező eredményeket szemlézi

- Úgy látjuk, az emberek értékelik azokat az erőfeszítéseket, melyeket a kormány az elmúlt években a falvakért tett - mondta Cseresnyés Péter. - Ezek természetesen, fejlesztésekben realizálódtak, s ennek köszönhetően az első eredmények azt mutatják, nőtt a támogatottságunk - de biztosat majd csak a végső "elszámolás" után lehet mondani. Addig is köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott, s ezzel is elismerte a munkánk.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján 21.40-kor azt lehetett olvasni: Cseresnyés Péter a szavazatok 53 százalékos feldolgozottsága mellett már bejutott a Parlamentbe.

21:42 - Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

21:33 - Horváth Jácint értékel Nagykanizsán

Horváth Jácint, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselő-jelöltje Zala megye 03-as számú, nagykanizsai központú választókerületében szállt ringbe a voksokért, immár másodszor. Eredményvárójukat a Medgyaszay Étteremben tartották, 20.30-kor jártunk náluk.

Horváth Jácint: - Az ellenzéki oldalon olyat tettünk, amire még nem volt példa 1990 óta

- Még nem tudjuk az eredményt Dél-Zalában, de egy dolgot közös ellenzéki képviselőjelöltként tudok: az elmúlt hónapokban az ellenzéki oldalon olyat tettünk, amire még nem volt példa 1990 óta; 6 párt közösen összefogott - jelentette ki Horváth Jácint. - Kampányoltunk együtt esőben, szélben, napsütésben és hóesésben. Rengeteg beszélgetés és találkozás részese lehettem az elmúlt hónapokban, pozitívan éltem meg a kampányt. Annak ellenére is, hogy úgy érzékeltem, a másik oldalon nagy az előny úgy a média, mint a rendelkezésre álló pénzeszközök tekintetében és borzasztóan nehéz kitörni ebből. S azt is látjuk, tapasztaljuk, hogy a szavazóink félnek, kevesen vállalják fel, hogy velünk szimpatizálnak - csak a szavazófülke magányában, ennek okán bízunk a jó eredményben. Ezúton is szeretném mindenkinek kifejezni köszönetem, aki aktivistaként segített nekünk és/vagy szavazatával támogatott!

21:31 - 28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:28 - Vigh László nyilatkozott portálunknak

21:24 - Fidesz eredményváró Zalaegerszegen

21:16 - Kétharmad közelében a Fidesz

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:08 - Megérkeztek az első eredmények

Az országos eredmények 21 órás állását ITT nézhetik meg.

20:40 - Ellenzéki eredményváró Zalaegerszegen

20:36 - Urnabontás Zalaegerszegen

20:09 - Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

19:45 - Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

19:37 - Részvételi adatok - 4 zalai község a top 5-ben



Top 5 megye:

VAS: 72.49

BUDAPEST: 72.35

GYŐR-MOSON-SOPRON: 71.52

PEST: 70.76

VESZPRÉM: 69.63

...

BÉKÉS: 64.13

HAJDÚ-BIHAR: 63.76

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK: 63.41

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG: 62.89

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN: 62.19



Top 5 OEVK:

BUDAPEST 03: 78.25

BUDAPEST 04: 78.07

BUDAPEST 13: 77.73

BUDAPEST 02: 77.39

PEST 02: 77.11

...

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04: 60.82

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05: 60.33

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04: 60.11

HAJDÚ-BIHAR 04: 59.87

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03: 56.1



Top 5 Fővárosi kerület:

Budapest XII. kerület: 79.38

Budapest XVI. kerület: 78.34

Budapest II. kerület: 77.95

Budapest XXII. kerület: 76.55

Budapest XIV. kerület: 75.02

...

Budapest X. kerület: 68.52

Budapest VI. kerület: 68.08

Budapest XX. kerület: 66.38

Budapest VII. kerület: 64.27

Budapest VIII. kerület: 60.49



Top 5 Község:

Becskeháza: 96.55

Kozmadombja: 96.3

Alsószenterzsébet: 95.83

Pusztaapáti: 95.65

Márokföld: 95.12

...

Lácacséke: 42.16

Told: 41.04

Viss: 40.57

Tarnabod: 39.77

Nemeskisfalud: 38.03



Top 5 Megyei jogú város:

Hódmezővásárhely: 73.97

Veszprém: 73.82

Szombathely: 72.9

Érd: 72.64

Sopron: 72.57

...

Dunaújváros: 67.01

Nyíregyháza: 66.85

Tatabánya: 65.29

Miskolc: 63.46

Salgótarján: 61.73



Top 5 Város:

Baktalórántháza: 83.17

Nyírbogát: 80.7

Diósd: 79.85

Budakeszi: 79.37

Budakalász: 78.46

...

Borsodnádasd: 52.24

Ózd: 52

Nyírmada: 51.79

Sajószentpéter: 51.27

Cigánd: 46.65

19:34 - Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást





Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában. A részletek ITT olvashatók.

19:30 - Gyermekvédelmi népszavazás - Részvételi arány (18:30)

A gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 67,06 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Zalában 68,48 százalék a részvételi arány, mely 148 835 szavazót jelent.

19:19 - Részvételi adatok (18:30)

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 67,8 százaléka szavazott 18:30-ig. Az arány négy éve, 2018-ban 68,13 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 72,35 százalék.

Zalában a részvételi arány a következő: 69,27 százalék, 150 561 szavazó.

Zala megye választókerületei (18:30)

Sorszám Választókerület Választópolgárok száma Megjelent Nem jelent meg 1. ZALA, 01. számú OEVK 73 476 52 717 (71,75%) 20 759 (28,25%) 2. ZALA, 02. számú OEVK 73 209 50 136 (68,48%) 23 073 (31,52%) 3. ZALA, 03. számú OEVK 70 657 47 708 (67,52%) 22 949 (32,48%)

19:10 - Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:03 - Hivatalosan befejeződött a szavazás



Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.



19:00 - Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)



Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

18:54 - Szavazói aktivitás: zalai községek az élen



Top 5 megye:

VAS: 67.09

BUDAPEST: 66.82

GYŐR-MOSON-SOPRON: 66.08

PEST: 65.56

VESZPRÉM: 64.71

...

NÓGRÁD: 60.04

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK: 59.24

HAJDÚ-BIHAR: 59.07

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG: 58.29

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN: 57.51



Top 5 OEVK:

BUDAPEST 03: 72.24

BUDAPEST 04: 71.75

BUDAPEST 13: 71.59

BUDAPEST 02: 71.46

PEST 02: 71.11

...

HAJDÚ-BIHAR 03: 56.74

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05: 56.05

HAJDÚ-BIHAR 04: 55.84

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04: 55.1

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03: 51.54



Top 5 Fővárosi kerület:

Budapest XII. kerület: 73.4

Budapest XVI. kerület: 72.79

Budapest II. kerület: 71.39

Budapest XXII. kerület: 70.24

Budapest III. kerület: 69.83

...

Budapest XIII. kerület: 63.81

Budapest VI. kerület: 62.89

Budapest XX. kerület: 62.4

Budapest VII. kerület: 59.67

Budapest VIII. kerület: 55.28



Top 5 Község:

Kozmadombja: 96.3

Pusztaapáti: 95.65

Zalaköveskút: 93.33

Égerszög: 91.3

Tornabarakony: 90.48

...

Nemeskisfalud: 38.03

Hernádpetri: 37.18

Kistamási: 35.58

Szendrőlád: 34.69

Tarnabod: 34.42



Top 5 Megyei jogú város:

Hódmezővásárhely: 69.69

Veszprém: 68.98

Szombathely: 67.33

Eger: 67.16

Érd: 67.06

...

Nyíregyháza: 61.98

Pécs: 61.91

Tatabánya: 60.57

Miskolc: 58.82

Salgótarján: 57.9



Top 5 Város:

Nyírbogát: 76.89

Baktalórántháza: 75.63

Budakeszi: 73.5

Budakalász: 73.31

Őriszentpéter: 72.86

...

Borsodnádasd: 48.15

Ózd: 48.05

Nyírmada: 47.96

Sajószentpéter: 46.29

Cigánd: 43.36