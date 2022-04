Mint a zalaegerszegi ország­gyűlési képviselő elmondta, a kormánypárti képviselőcsoport ismét Kocsis Mátét választotta frakcióvezetőnek, illetve Kövér Lászlót jelöli az Országgyűlés elnökének. Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke expozét tartott a frakciónak, ebben gratulált minden képviselőnek, aki a választáson győzött a körzetében.



A miniszterelnök arról is szólt, hogy nagy munka áll a képviselők előtt, a koronavírus ugyanis még köztünk van, és a háború is zajlik a szomszédunkban, ennek hatásait pedig kezelni kell, s a feladat arra alkalmas embereket igényel. Elhangzott továbbá, hogy a választási eredményeket egy későbbi alkalommal a frakcióban is elemezni fogják, hiszen a nagy győzelemnek is megvannak a tanulságai.



A Fidesz-frakció tegnap közleményt is kiadott az alakuló ülést követően. Ebben azt írják: „A továbbiakban is mindig kiállunk a magyar emberek és családok érdekeiért, és azért dolgozunk, hogy Magyarország békés, biztonságos, gyarapodó ország legyen.”