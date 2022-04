Naponta többször olvashatunk a hírekben balesetekről, vagy akár a közösségi médiafelületeken olyan emberekről, akiknél súlyos betegséget diagnosztizáltak és sürgősen vérre lenne szükségük. Többen vannak ők, mint azt gondolnánk, fiatalok és idősek egyaránt. Az Ő életük nagyban függ attól, hogy mennyi segítő szándékú ember jelentkezik véradásra. Egyetlen alkalommal is hozzájárulhatunk akár több élet megmentéséhez, azonban vannak közöttünk olyanok, akiket már egészen jól ismernek a véradó állomásokon; akárcsak a következő zalaegerszegi férfiakat, akik már több száz életet mentettek és mentenek meg rendszeresen véradásukkal. Sőt, van, aki a veséjét is felajánlotta…

Büki József eddig 130 alkalommal adott vért, és vesedonorként is mentett életet

- 1977-ben az egyesült izzóban dolgoztam. Akkoriban 19 éves voltam, és még nagyon sok munkahelyi véradást szerveztek. A kollégáim szóltak, hogy menjek velük vért adni. Ott kiderült számomra, hogy nagyon ritka vércsoportom van, 0 negatív, és utána jeleztek többször is a véradóból, hogy szükség lenne a véremre. Ez egyre többször fordult elő, majd a későbbiekben már rendszeresen mentem már.

Sokkal többet ér, ha adhatok, mintha szükségem lenne rá és várjak, hogy vajon kapok - e.

- Gyermekkoromban az egyik rokonunk motorkerékpárjával szarvassal ütközött. Nagyon sok ember vére kellett ahhoz, hogy életben maradjon. Úgy emlékszem, hogy 51 ember vére kellett a felépüléséhez. Akkor éreztem, hogy ez tényleg nagyon fontos dolog, és amikor csak lehet, elmegyek vért adni.

Vesedonorként is segített

- Hét évvel ezelőtt a komaasszony jött haza a nejemmel és szomorúan mesélték, hogy az egyik rokon nagyon beteg, vesére lenne szüksége. Mint kiderült, 0 negatívos a vércsoportja, ami ugye annyira ritka, hogy hiába vár 4 és fél éve vesére, nem tud kapni, mert nincs felajánlás. Amikor találkoztam ezzel a fiatalemberrel, jeleztem a családnak, hogy kezdjük el az összehasonlító vizsgálatokat, mert én felajánlanám neki az egyik vesémet. Ez egy rendkívül hosszú folyamat volt, szeptemberben kezdtük Budapestre járni vizsgálatokra, és március 3-án történt a műtét. Ő akkor már nagyon rossz állapotban volt, mindennapos dialízisre volt szüksége. Szerencsére a vese transzplantáció sikeres volt, Ő pedig felépült, azóta kisgyermeke is született és most teljes életet élhet. Azt gondolom, amíg az ember egészséges, csodálatos dolog, ha beteg embertársunkon tudunk segíteni. Jó dolog adni. Nagyon jó.

Dolgos Péter április 21-én volt a 176. véradásán

- A seregben, 20 évesen kezdtem el vért adni. Akkor még csak azért, mert járt érte 2 nap szabadság, sör meg virsli. Utána pedig úgy éreztem, ha már nincs vele semmi különösebb procedúra, és így tudok segíteni egy embertársamon, akkor ez a legkevesebb, amit megtehetek.

Dolgos Péter: "Minden véradás számít."

Forrás: ZH Archív

Azóta rendszeresen adok vért, és a mai napig így érzem: ha ezzel tudok segíteni, akkor megteszem. De úgy gondolom, már az is nagyon sokat jelent, ha valaki csak egyszer megy el vért adni. Minden alkalom számít.

Windisch Ernő 192 alkalommal adott vért, ma már unokáival jár a véradóba

- Az első véradásom 1973-ban volt, és azóta rendszeres véradó vagyok. Akkoriban még kijöttek a gyárba, és mondták, ha elmegyünk vért adni, akkor fizetnek 4 órát. Egy 18 éves természetesen kap az alkalmon és elmegy. Azonban annyira megtetszett, hogy én azóta is járok. Elég ritka vércsoportom van, AB pozitív: ez olyan vércsoport, hogy én mindenkinek adhatok, de csak AB pozitívtól kaphatok. Ha van irányított véradás, akkor is szólnak. Utoljára Forgács Gábor művész úrnak adtam például vért.

Windisch Ernő: "Ha valaki megteheti, hogy segítsen beteg embertársain, tegye meg!"

A véradás olyan, mint a boksz: jobb adni, mint kapni.

- Ezzel pedig saját magunkat is védjük, hiszen a véradás alkalmával folyamatosan ellenőrzik a vérünket is. Ha valaki megteheti, hogy segítsen beteg embertársain, tegye meg! Nekem van két nagy felnőtt unokám, ők is rendszeres véradók, ahogy a fiam is. Nagyon jó érzés, amikor velük megyek a véradásra.

A bemutatott zalaegerszegi férfiak hozzáállása és hosszú évek óta tartó önzetlen segítőkészsége pedig a legjobb példa arra, hogy mi emberek tehetjük egymásért a legtöbbet. A zaol.hu oldalunkon minden héten közzétesszük megyénkben a véradások helyszínét és időpontjait. Minden segítség számít!