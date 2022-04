- Várunk nem volt, a Vigan-vár egy dűlő a szőlőhegy előtt, ami most kajszi ültetvény, s olyasmit jelentett, hogy erre „vígan” várták a vendéget – vélekedik a polgármester és röviden ismerteti Lickóvadamos mai településszerkezetét. A község három falurészből áll a névadó Lickóból és Vadamasból, a harmadik falurész Mukucsfalva, amelyet névként nem szerepeltettek a mostani falunévben, viszont a település címerében, a főhelyet uraló mókus az egykori kis falu emléke. Hogy megértsük, mit keres itt a mókus, vissza kell mennünk a török idők mondáihoz, amelyet Gönczi Ferenc, a Göcsej emlékeit összegyűjtő néprajzkutató írt le az 1900-as évek elején:

"Hasszán bég betört Göcsejbe. Nemphty várának elfoglalása után Mukucsfalu felé is eljutott. A lakosok nagyon megijedtek, s tanácskoztak, hogy miként kerülhetnék el a veszélyt. A kisbíró vállalkozott, hogy békeajánlattal a török táborába megy. Összefogdostatott 200-300 mókust, s vászontarisznyába téve, megjelent Hasszán bég előtt. Előadta, hogy az a vidék szegény, hagyja békével; a lakosok, ím, ezek a lények. Erre a vászon tarisznyát kinyitotta s a basa, aki még sohasem látott mókust, azt hitte, hogy azok mind apró gyermekek. Parancsot adott, hogy a mókusokat zsinegekkel kössék a sátrához. Éjjel aztán a mókusok nekiestek Hasszánnak és megették. Erre a megrémült törökök odébbálltak. " Gönczi Ferenc megemlékezett a vadamosi részen álló haranglábról és a Lickó közötti vetélkedésről is, amelyet akkor így rögzített: "Tessen csak meghallgatni a harangszót! A lickói harang azt kongatja: Dombon van, dombon van, a vadamosi e dicsekvésre csúfolódással válaszol: „Sáros Liczku, sáros Liczku".

A lickói faluház, a község büszkesége

Forrás: Győrffy István

A falu vezetői, balról Fitos Imre alpolgármester, jobbról Csécs István polgármester a lickói faluház könyvtárában

Forrás: Győrffy István

A mondák után a falutörténelem hivatalos adatai: Lickó már 1260-ban létezett, s különböző neveken szerepelt. Volt Aqua Lysco, Naglizkow, Kyslyzko, Felselyzko és Iborlysko. Oklevélben említik: 1338-ban a besenyői nemesek Nagy- Liczkó nevű birtokot Isabori Jánosnak engedték át. 1513-ban Nagy- Liczkót Várföldével együtt említik, míg a hajdani Kyslycko ma egyszerűen csak határnév. Vadamos pedig a Vadalmás név elferdítése. A két település nevéből mesterségesen alkották meg 1898-ban Lickóvadamost.

- Napjainkra 194 főre gyarapodott falunk lakossága, s örvendetes, hogy több fiatal család is letelepedett a községben. Mukucsfalurészben van a lickói temető, melyhez tartozik a tavaly kialakított 800 négyzetméteres parkoló. A lickói falurészben az egykori iskolát építette át templommá Mindszenti József 1938-ban. Mellette áll még egy régi iskolaépület, amelybe később élelmiszer-és italbolt is létesült, sajnos mindkettő régen bezárt. A községünk mai ékessége a Faluházunk 1998-ban készült el. Benne könyvtár, orvosi rendelő, konyha és a polgármesteri hivatal működik, illetve a felső szinten szálláshelyeket is kialakítottak, melyek felújítása jelenleg folyamatban van, ezt később szeretnénk idegenforgalmi célra használni. Vadamason is épült kultúrház, melyet úgy tíz éve újítottunk fel. A népesség megoszlásáról annyit, hogy Mukucsfaluban úgy tízen, Vadamason pedig közel harmincan élnek, a legnépesebb a lickói falurész – foglalja össze Csécs István.

Nyugdíjasként hazatért a szülői házba a 85 éves Luczi Miklós

Forrás: Győrffy István

Pál István Egerszegről nősült Vadamosra, szereti a csendes falut

Forrás: Győrffy István

A dimbes-dombos bájos faluban, jobbára elszórtan, bokrokban csoportosulnak a házak, ami különös hangulatot ad a falurészeknek. Lickóban, a faluház alatti völgyben Szelestei László tulajdonában lévő kis magántó hívogat pihenésre, s szép látványt nyújt. A falu vezetői elmondják, hogy a házcsoportok közötti távolság sok fejtörést okoz számukra, ha az utak létesítésre, netán a szennyvíz vezeték megépítésre gondolnak. Most erősítették meg például szilárd burkolattal a közel egy kilométer hosszú, a szomszédos Ormándlakra vezető földutat, hogy megkönnyítsék a két falu közötti közlekedést. Évek óta tervezik a szennyvíz hálózat kiépítését, aminél az már eldőlt, hogy a szomszédos gellénházai tisztítóműre csatlakozhatnak, viszont, hogy ez mikor valósulhat meg, arról nincs megnyugtató információjuk. Amiben csak tudnak előbbre lépnek. Most szereztek be egy falubuszt pályázati segítséggel, s falugondnoki szolgálat is létesült, mely alkalmas lesz az óvodás, illetve iskolás gyermekek szállítására, valamint az időskorúak orvoshoz vitelére. A közterületek fenntartásához egy nagyobb traktorra is pályáztak, hogy a három falurész közterületeinek rendbetételét megkönnyítsék, mivel közmunkásaik nincsenek.

A falut járva, Lickóban, egy családiház kertjében idős férfi, Luczi Miklós köszön ránk:

- Az adóhivatalt vezettem Egerszegen, s miután több mint húsz éve nyugdíjba mentem, visszaköltöztünk a szülői házba. Nyolcvanöt éves vagyok, sajnos a felségem már elment. Szép ez a falu, de a kertem már nem az. Az anyám mindig azt mondta, hogy az a kert szép, ami tele van majorsággal, nekem abból már nincs egy sem – mondja.

A hegyről nyíló páratlan szépségű táj

Forrás: Győrffy István

A lickói iskolakápolna, amit Mindszenti József építtetett

Forrás: Győrffy István

Vadamoson, a harangláb közeli portáján egy férfi a cukorborsó sorokat figyeli.

- Nagy a szárazság, de egyszer csak lesz eső. A harangtornyot már vagy negyven éve újították fel – feleli a kérdésünkre Pál István, s elmondja, hogy Egerszegről nősült a faluba, ahol nyugodtan éli nyugdíjas éveit családja körében.

Mindhárom falurészben szép, mutatós házak épültek az elmúlt években, Vadamos központjában Fitos Imre alpolgármester egy olyan géptárolót épített, amely bárhol megállná a helyét, ezen kívül itt is több lakóházat újítottak fel.

- 280-300 hektár földön gazdálkodok, de az idén igen nehéz év elé nézünk. Nagyon megdrágult az üzemanyag, műtrágya pedig alig van. Nincs eső, és az aszály is szorít. Nem az lesz a legnagyobb veszély, hogy minden nagyon megdrágul, hanem, félő, hogy nem lesz elég termény sem – panaszkodik, miközben terepjárójával felvisz bennünk a szőlőhegyre, ahol kinyílik előttünk a látóhatár. Impozáns látvány tárul elénk, a szomszédos falvak széles mezői is beláthatók. Az ember csak áll és szinte beleveszik a végtelen tájba…

A vadamosi harangláb

Forrás: Győrffy István

A lickói kis tó, mögötte a laza beépítésű házakkal

Forrás: Győrffy István

Lickó-hegyre közel tíz éve vezették be a villanyt. A polgármester azt mondja, mintegy harmincan köttették be a telkükre és a pincéjükbe az áramot. A villany óriási segítség, hiszen előtte akkumulátorokkal próbálták a hűtőket, valamint a szőlőműveléshez szükséges kisgépeket működtetni. A telkek többségét művelik, egyre több pince kerül felújításra, ám sajnos akad egy-két olyan, birtok is ami már gondozatlanul áll. Magányos lovas hölgy poroszkál el mellettünk a hegyi úton, a völgyben lévő úton pedig bringás csapat kerekezik. Jó jele ez, az ébredő turizmusnak, a páratlan kilátás is vendégcsalogató, említem meg, mire Csécs István, akinek gyönyörű pincéje van a domb ormán így válaszol:

- Lehetőség szerint, amennyiben lenne vállalkozó a településen, aki vendéglátással próbálkozna, talán mégtöbb látogatót csalogatna erre a környékre. Ha a hegyre kiránduló, túrázó csoportok érkeznek, szívesen látjuk vendégül a pincénknél, egy-egy pohár borra…