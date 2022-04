A kilencvenes évek közepén alakult, majd többszöri tagcserét követően jelenleg Körmendi Roland énekest, Sipeki Zoltán gitárost, Vörös Gábor basszusgitárost és Gerdesits Ferenc dobost soraiban tudó tribute zenekart egy dal, a Bring It On Home erejéig szájharmonikán Kránitz Tóni, a Shabby Blues Band vezetője is kiegészítette. A tribute zenekarok lényege, hogy egy, rendszerint világhírű formáció dalait mutatják be.