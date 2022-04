Gellénházán a háziorvosi szolgálatot több évtizede dr. Gács Péter látja el. Ottjártunkkor néhányan a rendelő előtt álltak sorban, többen csupán leletet hoztak vagy receptet írattak fel. A higiénés szabályokat betartva maszkban léptünk a rendelőbe. Az asszisztens, Lukács Andrea az egyik páciens adatait kérte el, aki a vérnyomását mérette meg.

– A betegforgalom alapján azt látjuk, hogy lefutóban van az influenzajárvány, február és március közepe között volt a legtöbb légúti megbetegedés, köztük többen Covid-tüneteket produkáltak, illetve lett pozitív a tesztjük – tájékoztatott dr. Gács Péter háziorvos. – Körzetünkhöz Gellénháza, Lickóvadamos és Iborfia tartozik, a járvány ideje alatt naponta több mint tíz influenzás beteget láttunk el. Influenza elleni oltást most valamivel kevesebben kértek, mint az elmúlt években. A Covid-oltás felvétele folyamatban van. Mivel a páciensek eltérő időpontokban kapták meg azokat, illetve betegség miatt eltolódhattak az időpontok, így nyomon követjük őket, és aki kéri, annak rendelkezésre áll mindenféle oltóanyag.

Dr. Gács Péter hozzátette: a felsőlégúti betegségek megelőzésében járvány idején sokat segíthet a maszk használata, a gyakori kézmosás és szellőztetés, egyszóval a higiénés szabályok betartása.



Megkérdeztünk egy zalaegerszegi gyermekorvost is, aki elmondta: a felnőttekhez hasonlóan az influenza miatt a gyerekorvosi rendelők sem annyira leterheltek már, mint két-három héttel ezelőtt.

Dr. Lukács Mária szerint egyszerre támad az influenza, a koronavírus és az allergia

Forrás: Benedek Bálint / Zalai Hírlap

A nagykanizsai Zöldfenyő gyógyszertárat vezető dr. Lukács Mária, a Magyar Gyógyszerészi Kamara zalai szervezetének elnöke szerint az emberek szervezetét egyszerre terheli jelenleg az influenza, a koronavírus és az allergia.



– Nem biztos, hogy az első tüneteknél meg lehet különböztetni ezeket – mondta a szakember. – Az egyszerű nátha nem jár magas lázzal, az influenza viszont erősebb tüneteket produkál: magasabb láz, fejfájás, torokfájás és köhögés. A koronavírus is hasonlít ehhez, de azt figyeltük meg, hogy most leginkább torokfájás, orrdugulás és fejfájás jelentkezik, napokig tartó lázzal. Vannak fertőzöttek továbbra is, a tünetek jelentkezése után az ötödik napon javaslom elvégezni a tesztet.



A szakgyógyszerész naponta találkozik a betegekkel, akiket kikérdeznek az állapotukról. Ha úgy ítélik meg, háziorvoshoz irányítják a pácienst, elvégre visszatért a jelenléti rendelés. Előfordult, hogy Covid-teszt elvégzésében segítettek a betegeknek, de a gyors felépüléséhez vezető gyógyszerelést is megoldották.



– Ráadásul küszöbön az allergiaszezon is – folytatta dr. Lukács Mária. – Kezdődött a mogyoróval, de a kellemes időjárás miatt egyre több pollennel telítődik a levegő, április vége és május eleje körül az allergiások jobban szenvedhetnek. Az ő esetükben szinte minden előbb felsorolt tünet jelentkezhet, de a láz vagy hőemelkedés ritka.