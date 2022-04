Komáromi István, a civil szervezet elnöke elmondta: a gyalogosjárdára azért volt szükség, mert csapadékosabb időjárási körülmények között a kemence, illetve a hozzá tartozó pavilon a felázott talajon nehezen volt megközelíthető. A járdát téglából alakították ki, hiszen az egyesület vezetősége szerint leginkább az illik a környezethez, s ebben a Göcseji Múzeum munkatársaitól is megerősítést kaptak. Az építéshez szükséges alapanyagot az önkormányzat biztosította a civil szervezet számára, míg magát a munkát az egyesület tagjai mellett néhány önkéntes segítő végezte el. – Folyamatosan igyekszünk szépíteni, gyarapítani a tájház környezetét – mondta az elnök. – A járda kialakítása mellett néhány további aktuális feladatot is elvégeztünk, így a szintén tavaly megépített tároló és szociális helyiség állagmegóvás céljából új felületkezelést kapott. Közben arra is odafigyelünk, hogy ezek a közös munkák nagyon jó közösségteremtő alkalmak, ezért a jelenlévőket az egyesületünk egy ebédre is vendégül látja. A zalalövői tájháznál a soron következő programot szombaton tartja az egyesület, a kialakult hagyományoknak megfelelően ezúttal egy májusfát állítanak a népi műemlék udvarára.