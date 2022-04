– Az elmúlt évről készült beszámoló elfogadása, valamint új feladatok és célok kijelölése volt a gyűlés tematikája, kiegészülve egy rövid gazdasági fórummal, amelyen a jelenlegi makrogazdasági környezetet, illetve a munkaerőpiac sajátosságait és kihívásait vettük górcső alá – tájékoztatta lapunkat Balogh Ádám, a szervezet megyei elnöke. – Az elmúlt évben a legnagyobb kihívás és munka a Prima díj gálaestjének megszervezése, lebonyolítása volt októberben. A Nagykanizsán 340 fő részvételével megrendezett emlékezetes eseményen átadtuk a Zala megyei Prima díjakat. Idén immár a 16. díjátadóra készülünk, melynek szervezését már elkezdtük, és várjuk a jelölteket a vállalkozótársaktól, illetve a kultúra, a tudomány és a sport képviselőitől egyaránt – folytatta az elnök.



A 2021-es év legfontosabb történése a VOSZ életében, hogy új elnökség alakult minden megyében, illetve országosan is. Zalában generációváltás történt, Doucha Ferenc korábbi elnöktől Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum Kft. ügyvezetője vette át az elnöki tisztséget, és új, kilencfős elnökség alakult, amely tavaly szeptemberben kezdte meg munkáját. Az országos vezetőségben történt tisztújítás során az érdekképviselet küldöttgyűlése Eppel Jánost választotta elnöknek.

Balogh Ádám megyei elnök (szemben) a közgyűlésen Fotó: VOSZ





– Új stratégia kerül kialakításra országosan, aminek legfőbb célja, hogy aktivizálja a VOSZ működését, egyben erősítse, illetve szoros együttműködésre sarkallja a vállalkozói közösséget mind lokálisan, mind országosan. Önkéntes, független érdekképviseleti szervezetként erősíteni szeretnék a rendszeres szakmai konzultációkat a kormányzati szervekkel, hatóságokkal és hivatalokkal. A cél olyan irányba alakítani a gazdasági környezetet, amely segít a vállalkozóknak átvészelni a mostani nehéz globális gazdasági helyzetet. Továbbá fontos az is, hogy segítsük a vállalkozásokat, ezen belül is legfőképpen a magyar kkv-kat felkészülni a jövőbeni kihívásokra, a versenyképesség megőrzésére – tájékoztatott Balogh Ádám.



A VOSZ megyei elnöke a jelenlegi helyzetről szólva elmondta: rendkívüli gazdasági kihívás vár a társadalom minden részére. Az energiaárak robbanásszerű emelkedése, az ipari és a mezőgazdasági alapanyagok árának nagymértékű növekedése, a beszállítói láncok lelassulása mind magas inflációt eredményez, emellett magas kamatkörnyezet alakult ki az elmúlt fél évben. S a képzett, elkötelezett munkaerő hiánya is nagy gondot jelent a gazdaságnak.



– A megyei szervezet azon dolgozik, hogy információkkal, előadásokkal, közös gondolkodással segítse tagjait. Továbbra is cél a tagság létszámának növelése, hogy minél szélesebb spektrumát lássuk a gazdaságnak, és tudjuk képviselni mind megyei, mind pedig országos szinten – mondta Balogh Ádám.