Idén hat 25 ezer fő alatti településen népszerűsítette ily módon is a fenntartható közösségi közlekedést a Volánbusz, ezt megelőzően pedig a nagyobb városokban élők ismerkedhettek meg a teljesen hangtalan járművekkel. Dr. Pafféri Zoltán elnök-vezérigazgató ennek kapcsán arról beszélt, fontos megnézni, mit tehet az egyén, az utazó a fenntarthatóság érdekében.

– Erre van egy nagyon egyszerű ajánlatunk: fel kell szállni a buszra vagy a vonatra – szögezte le a társaság első embere. – Egy ilyen buszon egy időben 85 ember utazhat, egy autóban pedig általában egy vagy kettő szokott. Így könnyen beláthatjuk, hogy 40-80 kocsi károsanyag-kibocsátását, zajterhelését és helyfoglalását válthatjuk ki, ha buszra szállunk.

A Volánbusz Zrt. 2018 és 2022 között 2800 új, környezetbarát autóbuszt állít forgalomba, amelyből 1800 már fut Magyarország útjain.

– Ennek a hatása pedig nagyon jelentős – folytatta dr. Pafféri Zoltán. – A négy évvel ezelőtti adathoz képest 10 millió literrel kevesebb üzemanyagot használunk fel egy évben, ami Magyarország kétnapi teljes üzemanyagigényét jelenti. A szén-dioxidot tekintve pedig 30 ezer tonna a mínusz, ami 15 ezer személyautó éves károsanyag-kibocsátásának felel meg. Ettől mentesítjük a környezetet. A kormányzat Zöldbusz programja keretében az MVM cégcsoport biztosítja a töltő-infrastruktúrát, az autóbuszos tudást mi adjuk, a szükséges forrásokat pedig az állam. Így tudjuk ma Európa egyik legnagyobb környezetbarát helyi autóbuszos flottáját forgalomba állítani hazánkban hat, 25 ezer lakosnál nagyobb településen.

A következő lépésben pedig a 25 ezer főnél kisebb települések következnek, ezt szolgálta a tesztidőszak is. A tapasztalatok alapján pályázhat például Keszthely is a Volánbusszal és az MVM Zrt.-vel közösen a 80 százalékos állami támogatásra, hogy a zalai városban is forgalomba állhassanak a zöldbuszok.

Dr. Ugron Gáspár, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója azt is elmondta: a töltőberendezést a városban a Volánbusz technikai udvarán helyezték el. A berendezéseket egy felvidéki, Dunaszerdahely melletti magyar cég készíti.

– Ebből is látszik, hogy itt a Kárpát-medencében, határon átívelő módon tudunk együttműködni a high-tech területén is – hangsúlyozta a szakember.