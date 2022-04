Horváth László a ma már Becsvölgyéhez tartozó Kislengyelben született, de élete nagy részét Kustánszeg paraszai településrészén töltötte. Hivatásos sofőrként dolgozott, az autózás iránti szenvedélye nyugdíjba vonulását követően is megmaradt. Idős kora ellenére ma is szívesen ül volán mögé, így szinte teljesen önellátó, a bevásárlást is többnyire saját maga intézi.

Bécs Tiborné az ajándékcsomag átadásakor azt is megköszönte az ünnepeltnek, hogy aktívan részt vesz a helyi közösségi életben, megjelenik a települési programokon, s további jó egészséget kívánt az ünnepeltnek.