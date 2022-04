A megmérettetésre az otthon főzött, vagy bérfőzetett pálinkákat várták minden kategóriában - tehát fajtapálinkákkal, vegyes-, törköly- és szőlőpálinkákkal, borpárlatokkal lehetett nevezni, melyeket szakértő zsűri értékelt.

- Az idei immár a 11. pálinkamustra lenne, de a covid miatt két évet kénytelenek voltunk kihagyni - bocsátotta előre a főszervező, Bedike Tibor. - Most azonban - s ezt nagy örömmel mondhatom - Harminchárom pálinkász 132 pálinkát nevezett a mustrára, ami nagyon szép szám, nem gondoltuk volna, hogy ilyen nagy érdeklődés lesz. Pláne, hogy tavaly nagyon rossz volt a gyümölcstermés, sajnos, a kései fagyok miatt például kajszibarack nemigen termett, ezért a mostani repertoárban jobbára a szőlő- és törkölypálinkák dominálnak. Hét kajszit is neveztek, de ezek közt tavalyelőtti is volt. Érdekességként megemlíteném, hogy érkezett egy füge-, illetve seprőpálinkánk - utóbbit nem sokan ismerik, pedig a borfejtés után a hordó alján maradó üledékből nagyon finom, jóízű, illatos pálinka főzhető.

Bedike Tibor szerint egyébként a pálinkafőzés az elmúlt években - köszönhetően az otthoni főzés legalizálásának - elképesztő karriert futott be, az is elkezdett főzni, aki addig sohase tette. Mint elárulta, esetében például úgy kezdődött a szenvedély, hogy az udvarában álló gyönyörű eperfa termése - a kacsák legnagyobb örömére - rendszeresen a földön végezte. Ezt orvosolandó, 2011-ben inkább lefőzette a termést - az eredmény pedig brutálisan rossz lett.

- Ennek hatására döntöttem úgy, hogy inkább magam próbálkozom meg a főzéssel - mondta. - Tanfolyamokra jártam, böngésztem a szakirodalmat, ennek köszönhetem, hogy most már értek kicsit a kétlépcsős főzéshez - az egylépcsőshöz nem, az külön szakma. Közben néhány barátommal megalapítottuk a Galamboki Pálinkafőző Baráti Társaságot, nyolc fővel indultunk, ma már több, mint félszáz tagunk van. Évente egy-két alkalommal fórumokat, találkozókat rendezünk, melyeken szakértők értékelik a pálinkáinkat és szakmai tanácsot adnak ahhoz, hogyan lehetne még jobb a minőség. Azt tapasztalom, hogy hála Istennek, a tagjaink nyitottak, a kritikából soha nincs sértődés, a javaslatokat beépítik és ennek köszönhetően egyre több hibátlan, kiváló minőségű pálinka készül.

Most a Gazdag Attila, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke vezette, Szabadics Attila, Tóth István és Völgyi Zoltán alkotta zsűri kóstolta és pontozta a pálinkákat. Az értékelés alapján 31 nedű érdemelt arany, 32 ezüst, 42 bronz minősítést, 27 pedig oklevelet. A zsűri 10 kategóriagyőztest is kihirdetett. A térség legjobb pálinkája Kardos Ferenc orangered kajszibarackja lett. A falu legjobb pálinkája címet pedig a főszervező, Bedike Tibor Irsai szőlőpárlatának ítélte oda a szakmai zsűri.