Az előrejelzések során abból a feltételezésből indultak ki, hogy a pandémia a megelőző vakcina megjelenésével további gazdasági nehézséget nem okoz, és az élet fokozatosan normalizálódik. Nem volt azonban előre látható az év második felében kialakuló gyártási probléma, amely a chip és más alkatrészek hiányára, illetve egyenetlen szállítására vezethető vissza. Emiatt a megrendeléseket a márkaimportőrök csak jelentős csúszással tudják kielégíteni, így az utolsó négy hónap a bázisévhez viszonyítva jelentős visszaesést mutat. Emiatt hiány alakult ki új autóból a piacon, amely értelemszerűen árfelhajtó hatású.

Nem volt előre látható, így nem is tudták figyelembe venni az orosz–ukrán háború negatív hatását a gépjárműgyártás folyamataira, amely az alkatrész, a segédanyagok és a gyártáshoz szükséges anyagok hirtelen hiányát okozta. Emellett a forint árfolyam nagymértékű és gyors ingadozása is negatív piacbefolyásoló hatású.



Általában elmondható, hogy a gépjárműgyártás és -piac, ideértve a javítási szolgáltatásokat is, az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakát éli át. Ez a vásárlók, ügyfelek számára hosszabb szállítási határidőt, változó felszereltséget, magasabb árat jelent.

A magyar piacon egyelőre az érdeklődők és megrendelők száma nem csökkent, így a piac mérhető csökkenését az átadások elhúzódása okozza elsősorban, szögezte le az értékelés.

Az év további részében azonban számolni kell a rendelések ütemének érezhető lassulásával is. Ezért a 2022-re vonatkozó piaci előrejelzést felül kell vizsgálni. Ez az év átlagos szinten indult, majd a fent említett okok miatt visszaesést hozott. Továbbra is elég magas, közel 16 százalékos a forgalomba helyezést követő hat hónapon belül kivont gépkocsik száma, amelyeket export, tesztautó-leállítás, bérletből visszavétel (itt nehéz lenne eltekinteni a Covid hatásától) vagy egyéb üzleti célból vontak ki a forgalomból. Annyi bizonyos, hogy az adott időszakban az első forgalomba helyezett új autók jelentős részben nem kerültek belföldi végfelhasználóhoz. Ez nincs jó hatással a belföldi autópark összetételére sem műszaki, sem közlekedésbiztonsági, de különösen nem környezetvédelmi szempontból, nem beszélve arról, hogy jelentős részük a hazai szervizszolgáltatásokat sem veszi igénybe.



Az értékesítésben a benzines autók jelentős túlsúlya érzékelhető a dízelek kárára, ami a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából nem jó folyamat, míg más káros anyagok oldaláról nézve kedvezőbb lehet. A mild és full hibrid autók volumene a piac teljes méretéhez képest rendkívül gyorsan növekszik. Eközben a tisztán elektromos és plug-in hibrid hajtású gépkocsik értékesítési rátája jelentősen, de alacsony volumen mellett növekszik, és a piacon (a tavalyi 6 százalék után) már mintegy 9 százalékot képvisel.

Ezek növekedési üteme jelentősen elmarad a várakozásoktól, annak ellenére, hogy egyre-másra jelennek meg az újabb és újabb ilyen hajtású modellek. A növekedés jelenleg állami támogatási program nélkül valósult meg, ami egyértelműen pozitív jel akkor is, ha a tavalyi támogatásnak vannak áthúzódó hatásai.

A haszonjármű és a közúti nehéz pótkocsi területen 2022 eddig növekedést hozott. Mivel a szállítási feladatok a járvány utóhatása következtében növekednek, ez indokolja a haszonjárművek megnövekedett értékesítését. Mindez annak ellenére következett be, hogy a bevezetőben említett negatív hatások a haszonjárműpiacot is erősen érintik.



Az autóbuszpiacra továbbra is a havi alacsony mennyiség mellett jelentős százalékos szórás a jellemző, annyi azonban látszik, hogy a piac fokozatosan fejlődik. A személyszállítás további és gyors megújítása biztonsági és környezetvédelmi okból sürgető igény. Erre vonatkozóan kormányzati tervek vannak a tisztán elektromos hajtású akkumulátoros, illetve a hidrogénhajtású, üzemanyagcellás buszok elterjesztésére. A jelenleg futó állomány igen magas életkorú, 16 év feletti, ami aggasztó, különös tekintettel arra, hogy a jövőben a városokban a tömegközlekedés fokozottabb előtérbe kerülése várható.

A motorkerékpár-piac növekedése 2022-ben is folytatódik. Az egyre nagyobb nagyvárosi közlekedési dugók indokolják a kétkerekű közlekedés intenzív fejlődését, így a motorkerékpár-értékesítés növekedését. Amennyiben a kétkerekűek elterjedése nő, a nagyvárosi közlekedésben a dugók jelentős csökkenése várható. Erre vonatkozó felmérések szerint ehhez mintegy 25-30 százalékos kétkerekűarány lenne szükséges. Ideje lenne már a robogók körüli áldatlan állapotok rendezésének is, ami nemcsak a piac pontosabb ismeretében, hanem a közlekedés biztonságában és rendjében is sokat segítene. Továbbra is szükséges lenne e járművek azonosításának megoldása regisztrációval vagy KGFB-plakettel.



A használtautó-behozatal továbbra is jelentős. 2022. I. negyedévében 35 313 import használt autó érkezett be, ami közel 25 százalékkal meghaladja az új személyautók forgalomba helyezését és ugyanebben az időszakban 3162 darab (26 százalékkal kevesebb, mint új) kishaszonjármű jött az országba. Amennyiben azonban a használt személygépkocsik importját az országban maradó új autókhoz viszonyítjuk, akkor a használt személyautók importja mintegy 46 százalékkal magasabb, mint az új személyautók forgalomba helyezése. A használt gépjárművek importjának környezetvédelmi szempontú szabályozása egyre sürgetőbb állami feladat, szögezi le az értékelés.