– Felváltva járunk egymáshoz, ezelőtt ők voltak nálunk, nagyon jól éreztük magunkat, mi is lelkesen készülődtünk, de a koronavírus-járványveszély miatt két évben is el kellett halasztanunk a találkozót. Őket tavasz elején, ültetés előtt érdemes felkeresni, a berhidai kertbarátok ugyanis a magbörzéjükről híresek. Igazi különlegességeket szerezhettünk be náluk, segítségükkel neves külföldi forgalmazóktól rendelhettünk zöldségmagokat, ráadásul az általuk már kipróbált és náluk bevált vetemények magjából az idén is rengeteget kaptunk – árulta el Mrakovics Miklósné, a zalaegerszegi kertbarátok elnöke.



Kellerné Szász Anikó, a berhidaiak vezetője „civilben” őstermelő, kereskedő és virág­kötő, nemcsak magokkal, hanem jó tanácsokkal is ellátta zalai barátaikat. Neves német, spanyol és olasz vetőmag-forgalmazókkal áll kapcsolatban, akiktől kellő felkészítést is kapott a nem mindennapi kultúrnövények termesztéséhez. A különleges, és mi tagadás, méregdrága szaporítóanyagokat nemcsak kipróbálják a berhidaiak, hanem gondos termesztéssel magot is szednek róluk, amit már továbbadhatnak. Szerencsére nem irigyek… Mindemellett féltve őrzik a régi, tájfajta gyümölcs-, szőlő-, paprika-, paradicsom-, hagymafajtákat – a zöldségek magjából a zalaegerszegiek is kaptak, s hogy legyen hova ültetniük, ellátták őket a növénydoktor által összeállított palántafölddel is.



– Az 50. jubileumi ünnepségre készülő tagságunk zöme évtizedek óta kertészkedik, sokat tanulok tőlük, én pedig igyekszem rábírni őket a modernebb, gazdaságosabb kertészkedésre. Népszerűsítem például a talajtakarást, nálunk a szalmamulcsozás vált be. Elnyomja a gazokat, megőrzi a talaj nedvességét, kevesebbet kell dolgozni a kertben. A jelenleg 30 fős közösségünknek kiállításokat, aszalvány-, kompót-, lekvár- és savanyúságkóstolóval egybekötött ter­ménybemutatókat, szakmai elő­adásokat szervezünk – sorolta Kellerné Szász Anikó.



Szerencsére nincsenek hí­ján a fiataloknak, és így a modern kertművelési elveknek sem, az idei magbörzén jelentkezett be először és a zalaegerszegiek fogadásán már aktívan részt is vett két fiatalember: Tar Jonatán és Nagy Dávid, akik a természetközeli kertészkedés hívei – „Élelmiszererdő, lusta kertészkedés” című közösségi oldaluk, ahol aktuális jó tanácsokkal látják el az érdeklődőket, egyre népszerűbb.



A berhidai kertbarát kör tagjai virágkötő foglalkozású vezetőjük révén az alkalmi dekorációkészítést, a kézműveskedést is felvették a tevékenységi körükbe. Zömmel maguk termelte, gyűjtötte alapanyagokat használnak – meglepetésként zalaegerszegi vendégeik számára húsvéti­dekoráció-készítő kreatív fog­lalkozást szerveztek. Az alapanyagot és a szaktudást a berhidaiak biztosították, a saját kezűleg készített remekműveket aztán hazavihették a zalaegerszegiek.



Természetesen a városnéző séta sem maradt el. Volt mit megcsodálniuk a zalaegerszegieknek: a 13–14. század fordulóján késő román, kora gótikus stílusban emelt Szent Kereszt-templomuk kettős kőfedélzetű, amely teljesen kőből épült. A boltozat és a tetőzet építésekor mindkettőt csak falazták, csak követ használtak, semmiféle faanyag nem került az épület szerkezetébe. Európában egyedül Franciaországban (Montataire kolostortemploma) található párja.



Jövőre, ha minden jól megy, a berhidaiak látogatnak Zalaegerszegre.