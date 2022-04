A zalaegerszegi MCC meghívott előadója az egyéni csúcsteljesítmény eléréséhez szükséges feltételek ismertetésével kezdte telt házas előadását. Szólt arról is, hogy a teljesítmény több módon fokozható, legyen szó akár munkáról, akár sportról. Nem mindegy az sem, hogy az egyén milyen módon energetizálódik, azaz mikor és hogyan alszik, mikor és milyen ételeket fogyaszt, hogyan lélegzik… Kiemelten fontos lépéseket tenni a kiégés megelőzése érdekében is. Az értekezleteket például nem feltétlenül szükséges egy ablaktalan tárgyalóteremben megtartani, a véleménycserét le lehet folytatni akár egy rövid séta keretében is, javasolta az előadó, aki maga is előszeretettel alkalmazza e módszert.



Az előadás második felében a szervezetek környezethez történő alkalmazkodásáról is szó esett. Az úgynevezett VUCA-helyzetekben, azaz dinamikusan változó környezetben különösen fontos, hogy a vezető felismerje a változás szükségességét, és a szervezet sajátosságainak megfelelő módon segítse azt elő. A vezető akkor tud a szervezeti változás élére állni, ha ő maga is képes változni, alkalmazkodni.



Porkoláb Imre bemutatta a legújabb vezetőfejlesztési trendeket és kihívásokat is. Véleménye szerint a vezetők kiválasztásának módszerén is érdemes változtatni, már nem a hagyományos kompetenciák listázása jelenti a leghatékonyabb módszert a megbízni kívánt személy megtalálására.

Az előadó, aki az Iraki Szabadság hadműveletben, valamint Afganisztánban egyaránt hadszíntéri szolgálaton vett részt, továbbá dolgozott a NATO-ban és a Pentagonban, s vezette a Magyar Honvédség védelmi innováció terén végzett átalakító munkáját, katonai életpályájáról példákat is hozott, a közönség nagy része, diákok, valamint közigazgatási szervek és cégek vezetői pedig még az előadást követő kötetlen beszélgetésen is hosszan faggatták a szakértőt.