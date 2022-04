Reneszánszukat élik a népi kézművesmesterségek. Művelőjük nem sok akad már, de kosárfonók, szőtteskészítők, nemezelők, fazekasok különféle programok keretében tanítják az érdeklődőknek a mesterfogásokat. Remélik: a tanítványok közül talán kikerülnek olyanok, akik egyszer a tanítás misszióját átveszik. Ezzel próbálkoznak az 50 fős hetési kistelepülésen, Zalaszombatfán is, ahol igyekeznek őrizni és örökíteni a hetési szőttes készítésének kevesek által ismert hagyományát. A faluban szövőkör is alakult, tagjai a hagyományos minták gyakorlása mellett egyéni ötleteiket is megjelenítik. A felszerelt műhelyben az elmúlt hétvégén szervezett program keretében ismerkedhettek a látogatók a mesterséggel, láthatták és kipróbálhatták, milyen odafigyelés, precizitás és türelem kell a szövéshez.