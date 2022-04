Németh József elnöktől megtudtuk, 21 éve alakult meg a kertbarát kör és szinte a kezdetek óta megrendezik a családi napot. Ilyenkor az egyesület tagjai és hozzátartozóik jó hangulatban, a munkát feledve együtt töltenek pár órát, amiből mindig nagy beszélgetések kerekednek. Főznek is, most egyebek közt sertéspörkölt rotyogott a bográcsban és természetesen, a finom étek mellé került jóféle bor is. Szent György napjához kapcsolódó szép szokás a szőlővesszők megáldása, ezt Bojtor Róbert esperes, plébános végezte el: a hagyomány szerint a gazdák mindenütt ilyenkor mutatták be településük elöljáróinak a szőlőhajtásokat, a hajtások fejlettségéből pedig lehetett következtetni a várható termésre. De biztos, ami biztos, az áldással a Jóisten segítségét is kérték, kérik ahhoz, hogy jó termés legyen. A hajtások fejlettségét évről évre megrajzolják a szőlő jövésének könyvébe, így pontosan nyomon követhetők az egyes évjáratok. Érdekes, hogy tavaly ilyenkor igencsak el voltak maradva a szőlőhajtások a korábbi évekhez képest, gyakorlatilag még csak duzzadtak a rügyek, mégis jó termést szüretelhettek a gazdák.

A kertbarátok következő programja június 11-én Balaton-felvidéki szakmai kirándulás lesz.