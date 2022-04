Ennek révén az intézmény kiterjeszti hatását a nyugat-magyarországi és a határon átnyúló régiókra is. Mindez a műszaki pályák iránt érdeklődő hallgatóknak is előnyös, akik nemcsak Győrben tanulhatnak a legmodernebb környezetben, hanem kihasználhatják a ZalaZONE nyújtotta egyedülálló lehetőségeket is. A Széchenyi István Egyetem annak köszönhetően válhatott a ZalaZONE partnerévé, hogy Járműipari Kutatóközpontjának kutatási területei illeszkednek a park tevékenységeihez.

– A Széchenyi-egyetem, mint a magyarországi járműipari fejlesztés egyik vezető intézménye az elsők között kezdett együttműködésbe a ZalaZONE-nal, és az évek során kialakultak azok a kompetencia­területek, amelyekre jól lehet építkezni – részletezte Háry András, a ZalaZONE Tudományos Park Kft. ügyvezetője. Kifejtette, a korábbi, kimondottan a járművekhez kapcsolódó együttműködések sora mára jelentősen bővült.

A hazai egyetemek közül elsőként a Széchenyi-egyetem fogott saját beruházásba a ZalaZONE-on: a készülő inkubációs és szállásépület bokrétaünnepségét februárban tartották. Előbbiben kutatások, fejlesztések és start-up tevékenységek számára építenek helyiségeket, de oktatási célú laboratóriumot és közösségi helyiséget, irodákat is kialakítanak benne. Mindez teret nyit induló vállalkozásoknak, újszerű vállalkozási ötletek megvalósításának, hallgatók és cégek együttműködésének. Lehetővé teszi a hallgatók gyakorlati készségeinek erősítését, bizonyos folyamatok üzletszerű környezetben történő gyakorlását. A másik épületben elhelyezést kaphatnak majd a győri egyetem zalaegerszegi kutatóközpontjában dolgozó munkatársak, a vendégkutatók, de akár a hallgatói csapatok tagjai és a gyakornoki program résztvevői is. A jövőben pedig egy előadó- és egy ipari épület is épül.

– A Széchenyi István Egyetem fejlesztéseinek célja olyan iparközeli bázis kialakítása, amely elsősorban a győri campus további fejlődését képes segíteni a tesztpálya által nyújtott lehetőségek révén – hangsúlyozta Háry András.

Az infrastrukturális fejlesztéseken és az eszközbeszerzéseken túl az egyetemen a legnagyobb hangsúly a tudásbázis kialakításán van. A ZalaZONE parkban folyó gyakorlati képzésen duális vagy gyakornoki program keretében vehetnek részt műszaki szakos hallgatók, magas színvonalú gyakorlati tudásra szert téve, amellyel később könnyen el tudnak helyezkedni. Ugyanakkor lehetőségük nyílik arra is, hogy a parkban működő cégeknél folytassák munkájukat.

A tesztpálya s a körülötte létrejövő tudományos és innovációs park számos ipari szereplőnek biztosít pályahasználati, kutatás-fejlesztési lehetőséget, ezzel pedig új munkahelyek jönnek létre, ami kedvezően hat Zalaegerszegre és térségére.

– Az új fejlesztő munkahelyek képesek a korábban elmaradott zalai innovációs és kutatás-fejlesztési mutatókat megfordítani – mondta Háry András, kiemelve: több olyan ipari projekt valósult meg az elmúlt években, amelyet a beruházók kifejezetten azért hoztak Magyarországra, mert itt jön létre Európa egyik legkomplexebb tesztpályája. Számos nemzetközi egyetemi együttműködés is kialakult ennek köszönhetően.

A ZalaZONE tizenkét, különböző szakterületen működő intézménnyel dolgozik közösen, ezek közül a Széchenyi István Egyetemmel meglévő partnerség a legszorosabb. Ezt a beruházásokon kívül mutatja, hogy a győri universitas tízfős zalaegerszegi mérnöki csapata folyamatosan dolgozik a teszt­pályán és a kapcsolódó projekteken. Az együttműködések során olyan műszaki, ipari innovációk jönnek létre, amelyek jelentősen erősítik a magyarországi kutatás-fejlesztést. Ez is jelzi, hogy a ZalaZONE nagyszerű lehetőséget, működési teret biztosít a kutatói szférának, hogy összefogva újszerű eredményeket érjenek el.

– A stratégiáknak mindig az a legszebb része, amikor megvalósulnak. Abban bízom, hogy ezt az utat tudjuk folytatni és befejezni, azonban egy ilyen ökoszisztémában minden projekt hozza a következőt, amihez pedig újabb kutatók, hallgatók, partnerek szükségesek. Ezért még több lehetőséget kívánok minden szereplőnek a következő tíz évre – zárta gondolatait Háry András.