Balogh László kiemelte: a díszközgyűlésre szánt forrás rendelkezésre áll, így az megtartható április 29-én. A közgyűlési többséget adó ÉVE-frakció döntése értelmében az idei fesztivál megszervezésének a polgármesteri hivatal lett a felelőse. Balogh László szakmaiatlannak nevezte a döntést, mert a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem erre szakosodott szervezetet bíztak meg.

Balogh László közölte: a hivatal nem rendelkezik egy ekkora rendezvény megszervezéséhez szükséges erőforrással, eszközökkel és lehetőségekkel, s ez nincs is a feladatkörében. A hivatal egy közigazgatási intézmény, a szabályok minden egyes szponzori támogatást, minden 200 ezer forint feletti beszerzést, megkötendő szerződést bizottságok döntéséhez kötik, és ez rendkívül rugalmatlanná, bizonyos esetekben kivitelezhetetlenné teszi a szervezést.

– További hátrányt szenvedett el a hivatal az ÉVE döntése nyomán – folytatta. – Az áramkiépítés, áramdíj és reklámozás korábbi években biztosított 3 millió forintos pluszköltségét a költségvetésbe nem építették be, s a szervező elesik az árusok, vásározók helyfoglalási díjától, a helypénztől is, aminek a beszedésére a hivatalnak nincs jogosultsága, így nem fordíthatja azt a rendezvényre. Mindez újabb, mintegy 2 millió forintos bevételkiesést jelent. És elesik a szponzorációs bevételektől is a bonyolult szabályozás miatt, mely egy ilyen szintű rendezvény nélkülözhetetlen bevételi forrása. Így mindösszesen 7 millió forintból kellene megvalósítani a rendezvényt. Mivel az infrastruktúra kiépítése 5,8 millió forintba kerülne, a fesztivál programokkal való megtöltésére mindössze 1 millió forint maradna a két napra tervezve.

Balogh László szerint ez kevés, és elegendő idő sincs egy méltó városnapi rendezvény megszervezésére.