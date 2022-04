Felfedezésre, kirándulásra csábít 1 órája

Húsvéttól ismét lehet utazni Balaton-jegyekkel, amelyek vonatokon és buszokon egyaránt használhatók

Húsvéttól ismét lehet utazni a Balaton24 és a Balaton72 elnevezésű jegyekkel, amelyek nemcsak a vonatokon, hanem a buszokon is érvényesek a tó körül. Most már a szomszédos Bakony régiót is felfedezhetjük hasonló módon.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

A tó körüli utazás vonattal is romantikus Forrás: Zalai Hírlap / Archívum

Az egy-, illetve háromnapos, MÁV+Volán tikettek korlátlan számú utazásra jogosítanak a Balatonnál és vonzáskörzetében, így kedvező lehetőséget teremtenek arra, hogy a turisztikai látványosságokat felkeressék a kirándulók, közölte a MÁV-Start, hozzátéve: tavaly több mint 29 ezret értékesítettek ezekből a jegytípusokból. Idén a Balaton24 Duo és a Balaton72 Duo már nem elérhető, viszont a Balaton24 és a Balaton72 érvényes a Volánbusz járataira is, így ezekkel a jegyekkel körbe lehet utazni a tavat, s a kirándulók könnyedén eljuthatnak olyan helyszínekre is, mint például Tihany, amelyet nem érint vasútvonal. A MÁV-Start tudatta azt is, ezt a lehetőséget november 1-jéig vehetik igénybe a Balaton térségét felfedezni vágyó turisták, látogatók. A szomszédos régiót pedig a kirándulók a tavaly bevezetett Bakony napijeggyel járhatják be, amely a Cuha völgyében futó Veszprém–Győr-vasútvonalon és a Volánbusz környékbeli járatán biztosít korlátlan számú utazási lehetőséget. Ezt április 15-től június 18-ig és augusztus 29-től október 31-ig csak szombaton, vasárnap és ünnepnapokon lehet használni, nyáron azonban minden napra váltható.

