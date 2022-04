Bedő Andrea polgármester elmondta, hogy hasonlóan a tavalyi adventi vásárhoz, ez alkalommal is igyekeztek széles körből hívni az árusokat, hogy minél több termék legyen elérhető a vásáron. Ez sikerült is, a kínálatban szerepelt például sütemény, fügéből készült termékek, méz, húskészítmények, bor, dísz- és ajándéktárgyak, fonott kosarak.

Ellátogatott a vásárra Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is. A politikus arról beszélt, hogy fontosak az ilyen találkozóhelyek, ahol termelők, kézművesek kínálják a termékeiket és a vásárlók személyesen is találkozhatnak velük. Bödeházán ez a program is része a helyi turisztikai kínálatnak.

-A falu szép, rendezett -fogalmazott Vigh László. - Célunk, hogy a fejlődés folytatódjon. A Magyar falu program keretében támogatunk minden olyan kistelepülést, akiknek vannak ötleteik, javaslataik. Szeretnénk elérni tíz év alatt azt is, hogy a falvakban minden járda, közút, közintézmény megújuljon.

Bedő Andrea hozzátette, hogy céljuk négy évszakossá tenni a települést programokkal. A téli esemény, a farsangra tervezett túra idén még elmaradt a járvány miatt, a tavaszi esemény a húsvéti vásár, melyre tegnap közel 200-an látogattak el. Pünkösd időszakában tartják majd a Hetés vendül lát! kulturális és gasztronómiai rendezvényt, augusztusra tervezik a Hetés Fesztivált, majd az adventi vásárral zárják az évet.

Arról is beszámolt, hogy tavaly megalakult a helyi Mesés Hetés Egyesület, a civil szervezet első alkalommal jelent meg vásáron saját termékekkel. Készítettek húsvéti mintást süteményt, képeslapot, úgynevezett kreatív borítékot a gyerekeknek, benne játékkal. Ezek közül támogatói jegy ellenében választhattak a látogatók.