A program kapcsán Horváth Nikolett, a település közművelődési szakembere elmondta: eleve olyan tevékenységet szerettek volna kiválasztani a Nemzeti Művelődési Intézet által felkínált lehetőségek közül, ami a fiatal korosztály, a tinik számára is vonzó. A mézeskalácssütés volt az, ami azonnal megragadta a fantáziá­jukat, s azóta is nagy élvezettel foglalkoznak vele.

– Már első alkalommal kiderült, hogy ez a kézműves tevékenység sokkal közelebb áll a fiatal korosztályhoz, mint mondjuk a hímzés vagy a kosárfonás – magyarázta Horváth Nikolett. – A lányok amúgy is szeretnek a konyhában sürgölődni, a korábbi közösségi rendezvényeknél is szívesen segítettek, így nem volt kérdés, hogy a mézeskalácsok mellett kötelezzük el magunkat. Olyan jól haladunk, hogy már saját maguk gyúrják meg a tésztát, illetve a sütésnél is elegendő csak a felügyeletet ellátnom, azt is szinte teljesen önállóan végzik.

A foglalkozások során nemcsak a mézeskalács receptjével, illetve magával a sütéssel ismerkedtek meg a résztvevők, de alkalomhoz illően mindig díszítették is az elkészült süteményeket. Ehhez színes ételfestéket vagy cukormázat használtak.

A legutóbbi foglalkozáson például a közelgő tavaszi ünnepkör jegyében húsvéti figurákat – tojást, nyulat, csibét, madárkát – formáztak, melyekből a szakkörvezető néhány darabot el is tett. Hiszen a program nyári kiállítással zárul, ahol a teljes szakköri tevékenységüket bemutatják majd a résztvevők.