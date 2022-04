Mint azt Varga Katalin polgármestertől megtudtuk: a kultúrház épületétől induló túrát a húsvéti ünnepek előtt, illetve alatt már több család is teljesítette. A kisgyerekek is nagyon szívesen járták a mezei utakat, mivel ez a túra nem egy egyszerű kirándulás, hiszen az útvonalon kialakított állomások további kalandokat is ígértek.

– A kikapcsolódni vágyók az állomáshelyeken a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó izgalmas, vidám feladatokkal találkoztak, így például fejtörőkkel, ügyességi játékokkal – jelezte a polgármester, majd hozzátette: a visszajelzések alapján a legnépszerűbb fel­a­dat az adott állomás környékén elrejtett dolgok felkutatása volt, de sok gyermek számára külön élményt jelentett a tájékozódás, a helyes útvonal megkeresése. A tájékozódást egy térkép, a túrafüzetben található útleírás, illetve fotók segítették, így a gyerekek maguk jöhettek rá, merre visz az út, s hol kell keresni a húsvéti ajándékokat.