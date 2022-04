Az ünnepélyes bemutatón Magyar János polgármester arról beszélt, hogy 2021-ben Szlovénia nyerte el az Európa Gasztronómiai Régiója címet, ezért a lehető legjobb időpontot választották a már korábban is tervezett rekordkísérletre. Az ötlet Zver Dusantól, a városi közösség elnökétől származott, aki szerint a korábban a bogrács­világ fővárosának kikiáltott Lendva a legalkalmasabb helyszín arra, hogy olyan látványos attrakcióval rukkoljanak elő, amivel felkeltik a gasztroturisztikai szakma figyelmét, s ezáltal még jobban hozzá tudnak járulni a város és térsége idegenforgalmának fellendítéséhez. A kivitelezést egy hatfős szakácscsapat vállalta, Horváth József, az egykori Lipa Szálloda séfje vezetésével. Eredeti tervük egy körülbelül 1500 kilós bogrács elkészítése volt, ám végül 3600 adagnyi ételt készítettek el egyetlen, e célra kialakított edényben. S már most tervezik, hogy néhány év múlva akár a saját rekordjukat is megdönthetik.