A négynapos program helyszíne ezúttal is Kerkafalva lesz. Volt olyan év, amikor több mint száz gyermek táborozott a zalai községben. A program szervezői idén a 6–12 éves korosztályt részesítik előnyben, számukra többek közt kézműves és csoportfoglalkozásokat, kirándulásokat, sportversenyeket és közösségi játékokat szerveznek, de az áhítat és az imádság is része a tábori napirendnek. A Hajnalcsillag tábor megszervezéséhez az őrségi református egyházmegye állami támogatást kapott, ezért az azon való részvétel a napi három étkezéssel együtt térítésmentes, ám felajánlásokat szívesen fogadnak a szervezők. Kerkafalvára tervezik az egyházmegyei református hittantábort is augusztus 1. és 5. között. Itt részvételi díjat kell fizetni, a jelentkezéseket pedig június 15-ig várják.