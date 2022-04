A Gondosóra programmal a kormány az idősek biztonságát és a róluk való gondoskodást próbálja elősegíteni. Varga András, a TASZII vezetője elmondta: a jelzőeszköz használatával a nap 24 órájában, egy gombnyomással lehet segítséget kérni a központi diszpécserszolgálattól.



– A jelzést követően a központ munkatársa eldönti, milyen intézkedésre van szükség – fogalmazott a TASZII vezetője. – Elsősorban a kontaktszemélyt értesítik, aki lehet hozzátartozó, szomszéd vagy egy barát. A szolgáltatás folyamatos, éjjel-nappal működik, ami egyfajta biztonságérzetet is kialakít. Az állami programban ezt minden 65 év feletti térítésmentesen igényelheti – hívta fel rá a figyelmet Varga András.



A folyamat regisztrációval indul a gondosora.hu-n, majd a személyes adatokat kell megadni s megnevezni a kontaktszemélyt. Aki nem tud egyedül regisztrálni, annak a TASZII munkatársai ebben is segítenek, szerdánként 9 és 12 óra között – fogalmazott Varga András, hozzátéve, igény esetén az idősek otthonában is elvégzik ezt, vagy felveszik az adatokat, s az irodában fejezik be a regisztrációt.



Ezt követően a diszpécserközpont már közvetlenül az igénylévővel lép kapcsolatba, aki hamarosan megkapja a jelzőeszközt is – és akkortól még nagyobb biztonságban érezheti magát.