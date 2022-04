Borvári Lili polgármester lapunknak elmondta: ezúttal a Kossuth utca páros oldalát fásítják. Azért a gömbszivarra esett a választásuk, mert légvezetékek is találhatók ezen az oldalon, így magasra növő vagy terebélyes fák nem jöhettek szóba. A harminc fát egyenletesen osztották el, egymástól viszonylag nagyobb távolságra, ám idén is szeretnének pályázni, s ha sikerük lesz, akkor a köztes területekre is ültetnének növényeket.

A polgármester azt is elmondta: a faluban úgy tervezik a növénytelepítést, hogy minden évszakban más és más cserje vagy fa hozzon virágot. Erre remek példa a Kossuth utca páratlan oldala, ahol először az aranyeső virágzik ki, majd a japán cseresznye, míg ősszel a gömbjuhar látványában gyönyörködhetnek, az ugyanis az első fagy idején pirosodik be.