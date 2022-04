A magyarországi szakaszok érintik Zala megyét, áthaladnak Nagykanizsán, Zalakaroson és Keszthelyen is. A májusi attrakcióra hangolta a résztvevőket szombaton az a keszthelyi kerékpáros felvezető rendezvény, amely a Fő téri látványosságok, programok mellett két túraútvonalat kínált a 217 regisztráló biciklisnek. A rövidebb 17 kilométeres szakasz mellett 60 kilométert is kerekezhettek a vállalkozó kedvűek, méghozzá Stephen Roche-sal együtt. Az ír kerékpáros legenda 1987-ben megnyerte a Tour de France, a Giro d’Italia azévi versenyét, s világbajnoki címet is szerzett. Stephen Roche szakmai tanácsadóként részt vett a magyar Giro-szakaszok kijelölésében, ami nem véletlen, hiszen magyar a felesége, nagy rajongója a Balatonnak, sokat időzik Siófokon, noha a dél-franciaországi Antibes-ben él. Sokan fotózkodtak az indulás előtt a készséges sportolóval és a filmtekercsszerű Hall of Fame trófeával, a hírességek jelképes csarnokán olvashatók a Giro nyerteseinek nevei.

A keszthelyi, a verseny hivatalos színében, rózsaszínben úszó helyszínen lehetőséget biztosítottak a kerékpárok felkészítésére, bemérésére, az érdeklődők láthattak velocipéd bemutatót, trükkös bringákat, VR-szemüveggel léphettek ki a valóságból, kézműveskedhettek biciklis alkatrészekkel.

Szombaton délelőtt a hatvan kilométeres túrára indultak el a hat éve működő keszthelyi Fürge Pedál bringaklub tagjai, akik évente 3-4 ezer kilométert kerekeznek együtt, eddigi a leghosszabb távuk a Fertő-tó kerülése volt. Egyik alkalmi szóvivőjük, Somogyi Ferenc 14 éves biciklije például már 42 ezer kilométert futott. Ha tehetik, természetesen ott lesznek május 8-án, a keszthelyi Giro-szakasz mezőnyének érkezésekor. A Pinke Csaba, Szurgent Nikoletta, Benczik Rita és Kardos Katalin alkotta csapattól 11 órakor vettünk búcsút, körútjuk a Kis-Balaton felé (Keszthely, Alsópáhok, Zalaapáti, Kis-Balaton, Sármellék, Alsópáhok, Hévíz) vezetett.