A gazdag programokat ezúttal saját diákjaik számára szervezték. Céljuk, mint az iskola vezetői hangsúlyozták: a pályaelhagyás mérséklése, az élethosszig tartó tanulás fontosságának erősítése, az életpálya-építés jelentőségének hangsúlyozása.

– A pályaorientációs rendezvénnyel diákjainknak az iskola utáni évekhez is igyekeztünk munícióval szolgálni. Az előadásokat, a tréningeket többek között a munkaerőpiac jeles képviselői és egyetemi oktatók tartották – mondta Pusztai Zsuzsanna intézményvezető.

– Nemcsak szakmai ismeretekkel, trendekkel gyarapíthatták tudásukat a „gyerekeink”, felhívtuk a figyelmüket a „soft készségek” fejlesztésének fontosságára, a kommunikációs készség, a szervezőképesség, a csapatmunka, a pontosság, a kritikai gondolkodás, a személyes brandépítés, az önismeret, a viselkedési és kommunikációs stílus fontosságára – tette hozzá Kónyáné Tömpe Lívia igazgatóhelyettes.

Több osztály üzemlátogatáson ismerkedett leendő szakmájával, hivatásával. A divattervező-tanoncok például a zalaszentgróti ruhagyárba, a leendő dekoratőrök a Göcsej Nyomdába és a Hevesi-színház díszlettárába, a péktanulók a Zalaco üzemébe, a turisztika szakosok a Tourinform-irodába látogattak. A fodrászok egymástól tanultak: a végzősök mutatták be a tudásukat a 9. évfolyamos diákoknak. Az iskola épületében is gazdag programok várták az ifjúságot. Az aulában a tanintézmény volt diákja, Ruisz Dávid, a szombathelyi Best Mixer Iskola tanára nemcsak megosztotta a sikeres életpálya titkait, hanem zsonglőrmutatványnak is beillő koktélkészítéssel mutatta be, mivel lehet még elkápráztatni a vendégeket. Az előadások sem nélkülözték a tanulságokat, hiszen a mesterséges intelligencia hatásaitól kezdve a sikeres üzletkötések titkain át hallhattak érdekességeket a diákok.