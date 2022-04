A Fiatal Agrárszakemberek és Kutatók Találkozóját (YASS) első alkalommal szervezte meg a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya, valamint a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány a Georgikonnal közösen.

Szabó Péter, az alapítvány elnöke lapunknak elmondta: mesterszakos hallgatóknak, szakkollégistáknak, fiatal oktatóknak és kutatóknak rendezték a találkozót, és cégektől is bekapcsolódtak a programba szakemberek. Fontosnak tartják ugyanis, hogy minél szorosabb legyen a kapcsolat a vállalati szféra és a felsőoktatás között. A rendezvényt (s előtte az egyetemi diáknapokat) dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora nyitotta meg.

A szakmai kapcsolatépítést és a kutatási együttműködések elősegítését célzó találkozó megnyitóján dr. Gyuricza Csaba kitért az agrár-felsőoktatás átalakítására. Felidézte, hogy bő egy éve alakult meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, s az integrációnak már látszanak az eredményei. Hangsúlyozta, hogy Keszthely is felkerült a felsőoktatás világtérképére, amire, mint mondta, korábban nem volt példa, és rögtön az első 200-ba a szakterületi ranglistán. A céljuk az, hogy a magyar agrár-felsőoktatás benne legyen az első harmincban a globális ranglistán. Azt is célul tűzték ki, hogy megfeleljen a munkaerőpiac igényeinek. Ehhez nagyon komoly átalakításokra volt és van szükség, ami sok érdeksérelemmel járt, fogalmazott a rektor.

Nagy Bálint mond köszöntőt a fiatal agrárszakemberek és kutatók keszthelyi találkozóján. A képen balról Dr. Gyuricza Csaba rektor, jobbról Dr. Rózsa László főigazgató

Forrás: Fehér Márk / ZAOL

– Ezeket azonban fel kellett vállalni, ha azt akartuk, hogy legyen felsőoktatás a jövőben Keszthelyen is, a festeticsi hagyományokra alapozva, és legyen Szarvason, Gyöngyösön és az ország különböző részein, hiszen az agrár-felsőoktatás sajátossága, hogy nem lehet kizárólag egy központra építeni, alapozni. A vidéki bázisok az adott térség szellemi központjait is jelentik, fejlődésük szempontjából meghatározóak – mondta a rektor.

Nagy Bálint polgármester, a térség újonnan megválasztott országgyűlési képviselője arról beszélt: Keszthely mindig büszke volt kulturális központi szerepére és iskolaváros jelle­gére. A város életének kiemelt szereplője az idén 225 éves Georgikon, melynek a jövőben is fontos szerepe kell, hogy legyen, tette hozzá.

A fiatal agrárszakemberek és kutatók találkozója előadásokkal folytatódott. Közben a Pethe Ferenc Kollégiumban felavatták a Nagyváthy János Szakkollégium termét, amelyet egy, régen büféként, majd raktárként használt helyiségből alakítottak ki. Dr. Gyuricza Csaba hangsúlyozta, ez csak nyitánya a Georgikonon indult fejlesztéssorozatnak, hiszen 1 milliárd forintból felújítják a D és az E épületet, a kollégiumot, s már megkezdődött a burgonyakutató központ fejlesztése.

A termet a rektor és Nagy Bálint mellett dr. Alföldi Zoltán oktatói koordinátor, dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója, Szabó Péter és Fónai Levente HÖK-elnök avatta fel.