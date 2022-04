Mint azt Kósa János polgármestertől megtudtuk: a 2019 októberében felállt képviselő-testület és az ő polgármestersége időszakában közel 50 millió forint pályázati támogatást sikerült elnyernie az önkormányzatnak. Ezen támogatásoknak és a település saját büdzséjéből biztosított önrészeknek köszönhetően több beruházásra is sor kerülhet a jövőben, sőt, most is épp zajlik egy.

– A Petőfi út járdájának fele 2019-ben, még az előző településvezetés időszakában elkészült, s tavaly nyertünk pénzt a folytatásra a Belügyminisztériumtól – árulta el a polgármester. – Jelenleg a Petőfi út páratlan oldalának közepétől a végéig folynak a munkálatok, 450 méter hosszban. A szakasz felújítását esztétikus és praktikus térkő-burkolattal, a szükséges szegélyezéssel és ároktisztítással végzik el a kivitelezés jogát elnyerő fityeházi vállalkozás szakemberei. A beavatkozáshoz 14 millió forint támogatást nyertünk a Magyar Falu Programtól, amihez 4 millió forintot tettünk hozzá saját büdzséből.

Kósa János arról is beszélt: nemrég fejeződött be a ravatalozó külső-belső festése, ott még tart a tereprendezés és a kerítés felújítása, amire a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat nyert pénzt. A ravatalozóra a Magyar Falu Program keretében nyertek 8 millió forintot. Új falubuszt is sikerült nyerniük, az előírásoknak megfelelően akadálymentes jármű május-júniusban érkezik meg előreláthatólag.

– A Teleki László Alapítványtól, a magyar népi építészeti programból másfélmillió forintot nyertünk egy leendő tájház műszaki felméréséhez. Ezt azt hivatott megállapítani, hogy milyen állapotban van az a régi hagyományos ingatlan, melyben majd szeretnénk kialakítani a tájházunkat – folytatta a településvezető. – Nagyon bízunk abban, hogy a vizsgálatok alapján elkészülő jelentés pozitív kicsengésű lesz, mert bár az 1903-ban épült ház statikailag rossz állapotban van, homlokzata gyönyörű. Az egyik utolsó jellegzetes épület, amit szeretnénk megőrizni az utókornak. A Magyar Falu Program által kiírt pályázaton további 5 millió forintot sikerült nyernünk az iskolai játszótér bővítésére, reményeink szerint nyárra az is elkészül.

A polgármester jelezte: adtak be pályázatot két további járdafelújításra, az egyik a Hevesi utca páros, a másik pedig a Kossuth utca szintén páros oldala egy részének korszerűsítése. Szeretnék átalakítani a jelenleg funkció nélküli régi hivatalt is, melyből a tervek szerint egészségház és védőnői szolgálat lesz. Tavaly nyertek rá támogatást, de az maximum a külső felújításra elegendő, ezért szeretnének újabb forrást kapni a munkálatok egészéhez. Végül hozzátette: a Kotnyek Gáborné vezette helyi horvát nemzetiségi önkormányzat saját költségén fásításba kezdett, az átmenő utak mentén díszcseresznyéket telepítettek. Szintén a nemzetiségi önkormányzat nyert pályázati támogatást a falu egy kereszt felállításához a település Murakeresztúr felőli részében, valamint a kultúrház részleges felújítására, belső festésére