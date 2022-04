Mint azt Gyarmati Antal polgármester elmondta: azért csak az épület részbeni felújításról lehet szó, mert a pályázati kiírás értelmében legfeljebb 52 millió forintos támogatás igényelhető, ez az összeg pedig nem lenne elegendő a teljes körű rekonstrukcióhoz. Amennyiben az említett öszszeget elnyeri a város, úgy a II. számú háziorvosi rendelőt, a gyermekorvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálat helyiségeit érintenék a munkálatok. A képviselők egyben arról is döntöttek, hogy az egészségház felújításához szükséges pályázati dokumentáció elkészítésével egy nagykanizsai vállalkozót bíznak meg. A zalalövői képviselők jóváhagyták továbbá azt az együttműködési szerződést is, amit a Borostyán-tó strandjának üzemeltetéséről kötöttek az idén tavasszal bejegyzett helyi Borostyán Tóstrand Egyesülettel. A civil szervezet nemcsak az üzemeltetés feladatait vállalta tíz évre, de elvégezne kisebb fejlesztési feladatokat is.