A hitközség összefogása nyomán a Magyar falu program sikeres pályázatának köszönhetően 30 millió forintból teljes renováláson átesett 200 négyzetméteres épületet még a hetvenes években emelték, azóta átfogó felújítás nem történt rajta.

A pályázatot Farkas Tamás, Bak polgármestere készítette, koordinálta, az ő felügyelete alatt zajlottak a munkálatok, hangzott el a felszenteléskor Vas István beszámolójában. A hitközség világi elnöke köszönetet mondott a ceremónián jelen lévő Vigh László országgyűlési képviselőnek a támogatásért, a község érdekeinek képviseletéért. Az egybegyűltekhez szólt a községben két év óta szolgálatot teljesítő Pásztor Emánuel, s a közösség nevében ajándékokat adott át a plébánia felújításában közreműködő személyeknek.

A település plébániaépületének szentelésekor dr. Márfi Gyula 2019-ben nyugalmazott érsek elmondta, szolgálata 25 éve alatt többször is volt módja Bakon megfordulni, ami nem véletlen, hiszen zalai származású, Pördeföldén született, anyai nagyapja azonban Baktüttösön látta meg a napvilágot, így felmenője révén kicsit ő is idevalósinak számít. Kicsi a világ, folytatta, hiszen a jelenlegi baki plébánost, a kunszentmártoni származású, korábban Várvölgyön működő Pásztor Emánuelt is ő szentelte pappá, még akkor, amikor ő maga egri segédpüspökként szolgált. Emlékeztetett arra, hogy Mindszenty József idejében is többször szóba került, hogy Bak katolikus közössége, a templom és a plébánia tartozzék a szombathelyi püspökséghez, örömére Bak maradt a veszprémi egyházi ernyő alatt.

Pásztor Emánuel reményét fejezte ki, hogy a plébánia épülete éppúgy megelégedésre szolgálja a baki és a környékbeli híveket, ahogy a templom teszi.

A plébániát felújító összefogás eredményét Vas István világi elnök méltatta, megköszönve a 78 éves volt érseknek, hogy eljött erre az alkalomra a községbe.

A szentmisét a Széchenyi István és családja – földesurai voltak a térségnek – kezdeményezésére 1824-ben alapított templomban tartották, amelynek a külső tatarozását, mint Farkas Tamás polgármester lapunknak jelezte, szeretnék a közeljövőben elvégezni. Az 1600 lakosú Bak ezres létszámú katolikus közössége tervezi, hogy születésének 100. évfordulóján emléktáblát állít Pajtényi Béla plébánosnak, aki 50 éven át teljesített papi szolgálatot a faluban.