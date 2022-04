A benevezett borok magas számára való tekintettel a Da Bibere Zalai Borlovagrend, valamint borász és szőlész szakértők által alkotott zsűri három külön csoportra oszlott, ezáltal egy-egy mintáról négy fő alkotott véleményt. Közös álláspontjuk szerint jól dolgoztak a gazdák, ennek köszönhetően a kóstolt borok 75 százaléka arany vagy ezüst minősítést érdemelt.



– Ebben az évben 63 fehér-, 12 rozé- és 25 vörösmintát neveztek be a gazdák – mondta Németh József, a kertbarát kör elnöke. – A kóstolást követően 21 bor kapott arany, 53 ezüst, 22 bronz minősítést, négyet pedig oklevéllel jutalmazott a zsűri. Miklósfa legjobb fehérbora címet a Cika Borászat rajnai rizlingje nyerte el, a rozék közül Tóth Imre, a vörösek közül Gárdonyi József cabernet sauvignonját emelte ki a zsűri. A nem helyi termelők által benevezett minták közül a legjobb fehérbor címet Ábrahám János olaszrizling és irsai olivér cuvée-je kapta, a legjobb rozénak Benczik Ferenc kékfrankosát, míg a legjobb vörösnek Klepács István vegyes borát találta a zsűri.



A bírálók nevében többen is véleményt mondtak. Dr. Brazsil József elnök, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere szerint az eredmények a Gauss-ívnek megfelelő eloszlás szerint alakultak, azaz van egy nagyon erős középmezőny, itt találhatók az ezüst minősítésű minták, amelyből kisebb számban emelkednek ki a legjobbnak talált borok, s a némileg gyengébben szerepeltek is hasonló arányt képviseltek. Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke elsőként arról beszélt, hogy minden gazda, aki vállalta a minősítésen való szereplést, elismerést érdemel, majd az évjárat sajátosságait ismertette.

Mint mondotta: 2021-ben magas savtartalommal szüretelhettek szőlőt, találkoztak olyan borral, amelyik éretlenül leszedett szőlőből készült, de olykor még borkezelési hibák is jelentkeztek, a vörösborok esetében például teljesen oxidálódott minta is került eléjük.

Simon Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a bor közösségi ital, akkor esik igazán jól, ha társaságban fogyasztja az ember. Véleménye szerint a borászatban nincs helye irigységnek, a másik sikere ösztönözzön mindenkit arra, hogy legközelebb jobb eredményt hozzon ki a termésből.