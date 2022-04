A Bobo Fun Park tavaly júniusi átadása óta családok, baráti társaságok, osztályok és munkahelyi közösségek tették már próbára erőnlétüket, gyorsaságukat, hisz’, mint Baldauf Csaba igazgató mondja, a versengés többé-kevésbé mindenkinek a vérében van. A cél mindig a győzelem, a verseny tétjétől teljesen függetlenül.



– A kamaszokban éppúgy megvan a versenyszellem, mint a hatévesekben, csak másra van szükség annak előcsalogatásához. Ha azonban megtaláljuk hozzá a kulcsot, akkor csak a záróra állíthatja meg őket – összegzi tapasztalatait a direktor. – Már a park tervezésekor az foglalkoztatott bennünket, vajon hol van a mai tinik ingerküszöbe. Mi lehet az a kikapcsolódási forma, amiért érdemes felnézni a mobiltelefonok nyújtotta virtuális világból? Igyekeztünk az elektronikát és a mozgást ügyesen kombinálni, hogy attól ne csak az agy, hanem a test is elfáradjon.



Bár a videójátékozás és a fizikai aktivitás egymást kizáró tényezőkként élnek a fejünkben, valójában azonban ezek nagyon is jól tudják egymást erősíteni. Interaktív lehetőségekkel kiegészítve még a legegyszerűbb labdázásból, trambulinozásból vagy falmászásból is elképesztően izgalmas verseny alakulhat ki, ahol az ellenfél a másik fél, saját magunk, vagy maga a gép is lehet, fogalmaz Baldauf Csaba, hozzátéve: a Bobo Fun Park megnyitása óta szerzett tapasztalataik fényében bátran állíthatják, nincs olyan gyerek, aki ezen lehetőségek láttán ne akarná azonnal kipróbálni valamelyiket – és általában a szülők is így vannak ezzel.

Baldauf Csaba tapasztalatai szerint a tinik gyorsan belefeledkeznek a játékba, a szülőkből pedig előjön a gyermeki énjük.

Forrás: Marton Zalán



A szállodaigazgató szerint a parkban most naponta bizonyítást nyer, hogy amennyiben valódi kihívást találnak a családtagok, akkor a tinik gyorsan belefeledkeznek a játékba, a szülőkből pedig előjön a gyermeki énjük. És a kettő találkozásánál ott van az, amitől egy családi program felejthetetlen lesz: a közös élmény.

A könnyen átlátható épületben a gyerekek koordinálását animátorok segítik, akik a játékok biztonságos használatát is felügyelik. A fedett arénának köszönhetően pedig garantált programot jelent a Bobo Fun Park, hiszen nem kell izgulni, hogy az utazás napján vajon milyen idő lesz – teszi hozzá Baldauf Csaba.