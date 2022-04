– A 2021/22-es tanév nálunk már 2021 júliusában megkezdődött, hiszen elvittük a gyerekeket Zánkára, az Erzsébet-táborba. Fontosnak tartjuk ezeket az alkalmakat, s a hétköznapokban is arra törekszünk, hogy élményt adjon a gyerekeknek a művészeti képzés. Még a nyáron országos klarinétkurzust rendeztünk, első alkalommal Zalaszentgróton. Ősszel pedig új intézményi keretek között indult a hivatalos tanév – ismertette Bodnár Sándor. – Intézményünk addig a Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tagiskolájaként működött, de a tanév elején minisztériumi döntés alapján a Zalaegerszegi Tankerületi Központ tiszta profilú művészetoktatási intézményt hozott létre az Erkel Ferenc Zeneiskolából, a Zalaszentgróti Alapfokú Művészeti Iskolából, valamint a Zalabéri Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola tagozatából. Így jött létre a Zalaszentgróti Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, ahol zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti, valamint képző- és iparművészeti területen folyik az oktatás. A zenei képzésben 169 diák vesz részt, a drámatagozaton 35-en vannak, a néptáncosok létszáma 94, a képzőművészetis tanulóké 30. A diákok között vannak, akik egyszerre többféle művészeti képzésre járnak.

Bodnár Sándor: Országos klarinét- és tubakurzust szervezünk





Bodnár Sándor elmondta, hogy az új intézmény valamennyi szakterülete már a tanév elején, szeptemberben bemutatkozott a városnak egy telt házas előadással, és azóta is együttműködnek a különböző művészeti ágak. Nagy sikert aratott például a farsangi hangverseny, amelyen a zenetanárokat és hangszeres növendékeket drámapedagógus készítette fel egy bohózat előadására. A komolyzenei hangversenyeket több alkalommal a néptáncosok produkciója színesítette.



Az elmúlt időszakra rányomta a bélyegét a pandémia, hiszen volt, amikor csak online formában taníthattak, de amint lehetett, visszatértek a jelenléti oktatásra, s a rendezvényeket is megtartották mindig, amikor a jogszabályok nem tiltották.



A tanári karban és a zeneiskola képzési palettáján bekövetkezett változásokról az intézmény vezetője elmondta: beindult a tavalyi tanévben a gitár szak, Farkas Mihály tanítja félállásban a növendékeket, s a fuvolát már szakos tanár oktatja, Pappné Csővári Dóra. A tantestület új tagja dr. Ludmány János zongora- és Magyar Enikő hegedűművész tanár. A zeneiskolai növendékek száma emelkedett, a türjei és a kehidakustányi tagozaton is megfelelő a létszám, számolt be róla Bodnár Sándor, aki a zeneiskola tervei között említette az ütő szak elindítását a következő tanévben.

Bálint Veronikát Magyar Enikő tanítja hegedülni



- A diákok számos versenyen vettek részt és szép eredményeket értek el – tért vissza a 2021/22-es tanévre. – Tavaly decemberben rendezték meg az országos oboaverseny döntőjét Sopronban, ahol Kovács Lídia 3. helyezést ért el. Februárban, az országos klarinétverseny budapesti döntőjében Kovács Markó Ákos szintén harmadik lett. Több növendékünk sikeresen szerepelt a szombathelyi Sistrum zenei versenyen, és más megyei, regionális versenyeken – összegezte az intézmény vezetője. – Sok meghívást kaptak a néptánc tanszak tanulói is: ősszel szüreti felvonulásokon, fesztiválokon szerepeltek, később különféle önkormányzati rendezvényeken, s újabb versenyekre készülnek. A vers­mondó versenyeken szintén sikerrel szerepeltek a drámatagozatos diákjaink. Kiemelném Kovács Nóra Róza 3. helyezését a regionális szavalóversenyen.



A tanév végéig még lesznek programok: május 6-án megtartják a zeneiskolában az első anyák napi előadásukat, majd május 14-én kirándulni mennek Pécsre, a Pécsi Pannon Filharmonikusok és a Kodály Központ szervezésében megtekintik Kodály Zoltán Háry János daljátékát. Az intézmény idén is megszervezi az országos klarinétkurzust a budapesti Bartók Béla Konzervatóriummal, majd az országos tubakurzust a Virtuózokból is ismert Lukács Gergellyel, az iskola volt növendékével. Készülnek ismét az Erzsébet-táborba, Zánkára 46 diákkal. Nyáron megrendezik a már hagyományos néptánc szaktábort. A színjáték tanszakos tanulók előtt is sok még a feladat: minden csoport készül színpadi produkciókkal, előadásokkal, amelyeket a tervek szerint május végén vagy júniusban láthatnak a szülők, iskolatársak és érdeklődők.