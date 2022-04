Ezt a megfogalmazást használta Balaicz Zoltán polgármester csütörtökön délután, amikor a városháza előtt jelképesen átadta öt elektromos autó kulcsát a kórház főigazgatójának, dr. Gasztonyi Betának.

Mint felidézte, tavaly a traumatológiai osztályon átmeneti nehézség alakult ki, ennek rendezése kapcsán az önkormányzat felajánlotta segítségét, bár nem fenntartója az intézménynek. Az úgynevezett kétkulcsos modell ekkor alakult ki. Ennek egyik elemeként a város 20 millió forintot tett félre öt önkormányzati tulajdonú lakás felújítására, s ezeket szakembereknek ajánlotta fel. A másik elem pedig az az öt darab tisztán elektromos gépkocsi, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 68 millió forintos támogatásával szerzett be az önkormányzat. A város felajánlása, hogy a lakásokat, illetve az autókat a megyei kórházban munkát vállaló, Zalaegerszegre költöző szakemberek, orvosok rendelkezésre bocsátja. Tehát két kulcsot ad át számukra. Jelenleg már most több orvos dolgozik a traumatológián, mint a bevezetőben említett időszakban, tette hozzá.

A kórház fejlesztésének egyik eleme, hogy az intézményt vonzóvá tegyük a szakemberek számára, hangsúlyozta dr. Gasztonyi Beáta főigazgató. Mint mondta, a város vezetésével közös cél, hogy minél több jól képzett, ambiciózus orvost nyerjenek meg a végleges letelepedésre, ehhez megkapták az ITM támogatását is, emelte ki. A lakás biztosításával, a közlekedés támogatásával a város meghatározó módon járul hozzá. A főigazgató elmondta, hogy a gépkocsit öt traumatológus orvos kapja meg használatba.

Az átadás után a járművekkel kapcsolatban keletkezett kötelezettségeket a város átvállalja, derült ki a tájékoztatásból.



A béke, a problémák megoldása mellett döntöttünk, és ebben segítségünkre volt a kórház vezetése és az ITM is, ezt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos fogalmazta meg. Ennek újabb lépése ez az öt elektromos gépkocsi. Szólt arról is, hogy a városban olyan környezet, biztonságos közlekedés kialakításán dolgoznak, ami az itt élők számára elviselhető. A feladat nagyságát jelzi, hogy a megyeszékhelyen 26 ezer háztartásra 35 ezer gépjármű jut, és további 15 ezer érkezik naponta az agglomerációból. Mindenki szeretne az úti céljáig eljutni gépkocsival, de a közlekedés okozta környezeti terhelést csak olyan járművekkel lehet csökkenti, amelyek nem bocsátanak ki káros anyagot. A most átadottak is ilyenek, és a közösségi közlekedésben is mind több környezetkímélő elektromos jármű áll forgalomba, emelte ki.