Trunkos András, az Omega menedzsere mondta mindezt lapunknak annak a nagyszabású, háromnapos rendezvénynek kapcsán, amit augusztusban tartanak az Omega tiszteletére Őriszentpéteren. Azért ott, mert 2019 augusztusában az utolsó hazai fellépéseinek egyikét az Őrségben, a Hétrétország fesztivál keretében adta a zenekar, de legalább ugyanilyen fontos kapcsolódási pont Sülyi Péter személye, aki nemcsak fesztiváligazgatója a három évtizedes múlttal rendelkező őrségi kulturális programsorozatnak, hanem egyben az Ome­ga (egyik) szövegírója is, aki már 2021-ben is emléket állított a legendás hírű magyar zenekarnak.



– A billentyűs Benkő Laci, majd néhány napra rá a basszusgitáros Mihály Tomi halála is lesújtott bennünket, de az Omega végét Mecky halála jelentette – mondta az énekesről, a december 6-án elhunyt Kóbor Jánosról Trunkos András. – Miután ő is elment, mindenki számára egyértelművé vált, hogy nincs tovább. Ezt a még élő zenésztársak, valamint a rajongók is elfogadták, utóbbiak részéről azonban elég erős nyomás mutatkozott irányunkba, hogy valami módon búcsúztassuk el a zenekart. Én egy nagyszabású, látványos, mondhatni Las Ve­gas-i jellegű show-műsort képzeltem el. Olyat, amilyen Magyarországon eddig még sosem volt. Például háromdimenziós kivetítéssel, aminek köszönhetően akár még Mecky is megjelenhetett volna a színpadon, ám ők nem ilyet akartak. Megkérdeztük őket az internet segítségével, s kinyilvánították, hogy nem ilyesmit kívánnak, hanem egy bensőségesebb, mondhatni szakrálisabb jellegű fesztivált. Ezt követően ültünk össze Sülyi Péterrel, s ő volt az, aki felvetette lehetséges helyszínnek Őriszentpétert, nekem pedig azonnal be is ugrott a mottó, ami a fesztivál neve lesz: Hatvan év, hatvan dal.

Trunkos András, az Omega menedzsere

Forrás: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Trunkos András rögtön magyarázza is: az Omega 1962-ben alakult, azaz idén lenne hatvanéves a zenekar. A fesztiválon ebből kifolyólag hatvan Omega-dal hangzik el, a legismertebb slágerek mellett számos olyan is, amit régen, vagy csak nagyon ritkán játszottak. Ennek úgy teremtik meg a lehetőségét, hogy háromnapos rendezvényt szerveznek.



– A zenekar két tagja, a gitáros Molnár Gyuri és a dobos Debreczeni Feri, azaz Ciki itt lesz, és játszani is fog – folytatta a menedzser. – Gyuri esetében nem annyira egyszerű a helyzet, mert gerincproblémákkal küzd, illetve daganatos betegsége is van, kemoterápiákra jár, illetve meg is műtötték, de ő a nagy túlélő, én biztos vagyok benne, hogy el fog jönni. Mondtam is neki, ha kell, tolószékben viszem fel a színpadra, de ezt nem hagyhatja ki. Rajtuk kívül több olyan zenész is jön, aki szintén állandó közreműködője volt az Omega-koncerteknek, például a basszusgitáros Szöllössy Kati, a gitáros Szekeres Tamás azonban nem. Ő kijelentette, azzal, hogy Mecky meghalt, számára vége az Omegának. Nekünk ezt is el kell fogadnunk. A nagy kérdés persze az, ki fog énekelni. Erre találtuk ki, hogy hívjunk meg olyan vendégeket, akiknek van valami kapcsolódási pontja az Omegához. Játszanak a saját műsorukból is, de négy-öt Ome­ga-dalt mindenkinek kötelező lesz előadni. Itt lesz Bródy János, aki szintén írt a zenekarnak szövegeket, például a Lénát. Elhívtuk Tolcsvay Lászlót, aki a Petróleumlámpa szájharmonikarészét játszotta fel annak idején a stúdióban. Jön Földes Hobo László és Nagy Feró, mert a saját csapataikkal előzenekarként léptek fel az Ome­ga előtt évtizedekkel ezelőtt. A 100 Folk Celsiust ugyanebből a megfontolásból kértük fel. Lesz két úgynevezett tribute-zenekar is, amely csak Ome­ga-dalokat fog előadni, s jön egy lengyel csapat, ők az ötödik Omega-albumnak készítették el a lengyel nyelvű változatát. Van szó német vendégekről is, de ebben a háborús világban bizonytalan a repülés lehetősége, nehézkes a logisztika, meglátjuk, hogy őket el tudjuk-e hozni. Vélhetően itt lesz Charlie is, akinek zeneileg ugyan nincs köze az Omegához, de mivel Molnár Gyuri jó barátja, s ő mindvégig vehemensen lobbizott érte, nem mondhattam nemet. Tudtommal Charlie eddig még nem énekelt Omega-dalt, hát most majd fog. Műsorvezetőnek pedig B. Tóth Lászlót szeretném elhozni, aki szintén számos ponton kapcsolódik az Omegához.



A tervezett fesztivál kapcsán Trunkos András úgy fogalmazott: még csak slágvortokban lehet róla beszélni, hiszen éppen csak elkezdődött a szervezés. Azt azonban már eldöntötték, hogy a zenei program gerince a fentebb vázoltak alapján alakul. Emellett gasztronómiai népünnepélyt képzeltek el, főzőversennyel, borutcával. Lesz továbbá emlékkiállítás a zenekar tiszteletére, s hirdetnek Omega-­feldolgozás-versenyt, arra kérik a kortárs zenei színtér szereplőit, hogy saját ízlésük szerint formáljanak át egy-egy Omega-dalt. A legjobban sikerült produkció előadóját szintén meghívják a fesztiválra.



– A hangsúly a szakrális jellegen van, minden arról fog szólni, hogy hogyan emlékezünk az Omegára – szögezte le a me­nedzser. – A mai fiataloknak talán már semmit nem mond, de én azt szeretném, ha Woodstock-feeling járná át a rendezvényt. Ezért abban is gondolkodom, hogy a meghívott vendégekkel beszélgessünk is egy kicsit az Omegáról. Ebben az országban mindenkinek van emléke Meckyékről, hiszen hat évtizeden keresztül itt voltak velünk.

Molnár György gitáros

Forrás: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Trunkos András, aki nemcsak menedzsere volt az Ome­gának, hanem az énekes közeli barátja is volt, kérésünkre beszélt a koronavírus-fertőzés miatt elhunyt Meckyről. Úgy fogalmazott, sem vírustagadó, sem oltásellenes nem volt, csupán magát nem akarta beoltatni. Úgy gondolta, a korához képest nagyon jó fizikai állapotban van – ez valóban így is volt –, illetve tud vigyázni magára, ezért nem érheti baj.



– Mindannyian könyörögtünk neki, hogy oltassa be magát – folytatta a menedzser. – Én egy utcában laktam vele, naponta beszéltünk, de nem tudtam meggyőzni. Mecky valójában egy makacs ember volt, ahogy Presser mondta róla, egy önfejű sváb, aki bizonyos dolgokba nem engedett senkinek beleszólást. 19-re lapot húzott, és veszített. Nekem a mai napig ott lóg az irodám falán az arcképe. Olykor el is beszélgetek vele, hol barátságosan, hol pedig haragosan. Odafordulok hozzá, s mondom a magamét. Látod, nem hallgattál rám! Jól megcsináltad! Most ki fog énekelni?



Trunkos azt is elárulta, bár a 2020-ban megjelent Testamentum című albumával az Omega lezárta zenei életművét, Mecky­nek voltak tervei. Dér András rendezővel és Sülyi Péterrel együtt körülbelül egy éven keresztül dolgoztak egy olyan filmen, ami az Omega életművére épült volna. Nem dokumentumfilmet, hanem egy olyan játékfilmet terveztek, ami valamennyire megközelítette volna az életet, de mégiscsak fikciós alkotás lett volna. Ebben a filmben maga Mecky is szerepet kívánt vállalni. Sajnos, ez a tervük – még annak ellenére is, hogy a forgatókönyv vázlata is elkészült hozzá – az énekes halálával dugába dőlt. Egy másik elképzelésük azonban talán megvalósulhat.



– Mecky a Testamentum album zenei anyagából kivágott és újraszerkesztett egy körülbelül húszperces részt – folytatta a menedzser. – Ehhez szintén szeretett volna összerakni egy kisfilmet. Mecky ugyanis a hatvanas évektől folyamatosan filmezett. Eleinte 8 milliméteres szalagra, majd átváltott videokamerára. Rengeteg archív felvételünk van. Próbatermekből, turnébuszból, londoni fellépésről, a Balatonról, hiszen köztudott, hogy Mecky imádott ott lenni, de még az öltözőkből is, ahova a hatvanas években azért be-bejutottak a lányok. Ez egy igazi kincsesbánya, amiből bőven lenne mit szemezgetni, megmutatni az utókornak ezt a gazdag hagyatékot. Mert bár fájó kimondani, de tudomásul kell venni, Mecky halálával átléptünk egy határon. Ami eddig az Omega karrierje volt, az mára a zenekar hagyatékává vált.