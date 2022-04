Mint azt Bacsi Szilárd szervező elmondta: a rendezvény a HACSuNK (helyi Akciócsoport Nagykanizsa) által kiírt nyertes pályázat keretében valósul meg, melynek célja, hogy az általános iskolás korosztály körében a mindennapok részévé tegyék a kerékpárhasználatot, illetve, hogy a tehetséges fiatalok számára rendszeres edzést, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak, és motiváljuk a fiatalokat a rendszeres testmozgásra.

- A pénteki rendezvényen egy olyan mountain-bike pályát alakítunk ki, mely nagyban hasonlít a diákolimpiai versenyeken megszokotthoz, ugyanakkor kezdő bringások számára is teljesíthető - említette Bacsi Szilárd, aki hozzátette: nevezni 14 órától a helyszínen lehet. - A verseny 15 órakor indul az általános és középiskolások részére kiírt öt korcsoportban, külön fiú és lány kategóriákban. Minden nevező ajándékot kap, a legjobbak tárgynyereményben is részesülnek, míg a legtöbb nevezővel rendelkező iskola 100 ezer forintos sportszervásárlási utalványt kap.

Bacsi Szilárd azt is hangsúlyozta: a versenyt a pályázaton elnyert forrásból finanszírozzák, ugyanakkor a HACSuNK által támogatott program egy sokkal szélesebb és átfogóbb projektet takar.

- A Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület és a velünk konzorciumban pályázó Magyar Kerékpársport És Utánpótlás Alapítvány célja, hogy az általános iskolások körében (3 – 7. osztályosok) rendszeresen minden évben szűrjük a gyermekeket kerékpározási alkalmasság szempontjából - mondta Bacsi Szilárd. - A tehetséges, és motivált gyermekek számra pedig rendszeres felkészítő edzéseket tartunk, és versenylehetőséget biztosítunk számukra. A pandémia miatt ugyan a tervezettnél később tudtuk indítani a projektet, de tavaly szeptember óta már kialakult egy olyan 30 fős gyerekcsoport, akik heti rendszerességgel edzenek. A téli időszakban természetesen teremben, tavasztól pedig a Csónakázó-tónál tartjuk az edzéseket.

Mint megtudtuk: a pénteki verseny is azt a célt szolgálja, hogy a jelenleginél is több fiatal csatlakozzon az újjáéledő kanizsai kerékpársporthoz és a csömöri alapítvány szakmai irányítása mellett - ahol Valter Attila édesapja is tevékenykedik - egy vagy akár több profi kerékpáros neveljenek ki a kanizsai srácokból.