A szablya valósághű másolatát a Tisztelet a tiszteletbeli konzulok című kiállítás megnyitó ünnepségén munkája elismeréseként, valamint a Magyarország és Horvátország közti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulója alkalmából vehette át a Hevesi Sándor Művelődési Központban dr. Koósz Attila dr. Slaven Grbić-tól, Magyarország Banja Luka-i tiszteletbeli konzuljától.



A szablya eredetije a szigetvári hősé, gróf Zrínyi Miklósé volt, aki 1566. szeptember 8-án halt hősi halált, miközben a törökök által rommá lőtt Szigetvár várából az ostromot túlélő harcostársaival kirohant a többszörös túlerőben lévő ellenség közé; az erődítmény feladása helyett inkább a halált választva.



Szablyáját - amit harcban nem használt, díszszablya volt - jelenleg Bécsben, a Habsburg gyűjteményben őrzik, az első replikáját a Zrínyi-kutató prof. dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár készíttette el - ez előtt tesznek esküt a hadtudomány doktorai és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatói is. Padányi József kutatásai alapján tudható, hogy az eredeti Zrínyi szablya egy magyar típusú szablya, amely valószínűleg török eredetű lehet és Zrínyi alakíthatta át a magyar jellegzetességek szerint. A szablya tömege 1,15 kilogramm, a penge hossza 83 centiméter, szélessége 3,8 centiméter. Tokja fából készült, bőrborítással, díszes szíjazattal. A markolaton gyönyörű, vésett kupak díszlik, a Zrínyi család címerét tartalmazó ezüst foglalatban fém névjegy. A vésetben látható a csáktornyai vár tornya, a várfal, valamint egy ebből előbúvó sárkány. Emellett tartalmaz még öt betűt: N-C-P-P-Z, azaz Nicolaus Comes Perpetuus de Zrinio. Magyarul: „Miklós gróf Zrínyi örökös ura”.

A fegyver - csakúgy, mint az eredeti - gyönyörű, díszes, egyben ízléses is





S hogy mi a szablya története? Dr. Padányi József kutatásaiból ez is kiderül: 1563-ban koronázták meg I. Miksa Habsburg uralkodót, ekkor Zrínyi Miklós vezette a magyar bandériumot és személyesen ő vitte az országalmát a király elé. A díszszablya a hadtudós vélekedése alapján kifejezetten az eseményhez köthető. A professzor felveti azt a kérdést is, hogy a család vajon a szigetvári hős halála után miért adta át a szablyát a Habsburgoknak? Vélhetően azért, hogy arra emlékeztessék vele az uralkodót: az elhunyt hős ezt viselte Miksa koronázásán, s a vérét áldozta a hazáért.



A dr. Koósz Attilának átadott replika két évig készült egy horvát kardkovács műhelyében acélból és aranyből, ebből is sejthető, hogy mennyire alapos munka eredményeként jött létre.



- A szigetvári hős, Nikola Šubić Zrinski, azaz Zrínyi Miklós két nemzet, a magyar és a horvát közös hőse - szögezte le dr. Koósz Attila. - Azt gondolom, a Zrínyi-kultusz nem véletlenül oly erős a horvátországi és a Mura menti horvátok körében, sőt, a család többi tagjai, így például unokája, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós a magyarság körében is megbecsültek, hiszen horvátként úgy küzdöttek a magyar földért, a hazáért, mintha magyarok lettek volna. Ezért is nagy öröm számomra, hogy ezt a szablyát, a Zrínyi-szablya replikáját megkaptam, büszke vagyok rá. Meg kívánom mutatni minél többeknek, méltó módon kiállítani, s azt is szeretném, ha a murakeresztúri új Zrínyi kadétok erre esküdnének fel.