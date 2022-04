- Minden elindulás előtt ellenőrizni kell a biciklinket. Először is megnézzük, hogy meg van - e minden kötelező felszerelésünk, majd mindenképp ellenőrizzük a guminyomást is – mondja a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesületének elnöke, Szabó Balázs.



Sokan csak kézzel ellenőrzik a guminyomást, de az nem elég

- Sokan csak felpumpálják azokat, rányomnak kézzel és megállapítják, hogy az jó. De ez nem elég. A mountain bike bicikliknél 2 - 2,2 tized baros nyomást szoktak használni, a túra jellegű bicikliknél pedig inkább 4 - 4,4 bar között van az az érték, ami kényelmes gurulási lehetőséget ad számunkra. Az országúti, verseny kerékpároknál már a 7 – 9 közötti értékek a jellemzőbbek.

A guminyomást nem elég csak kézzel ellenőrizni.

- Azt javaslom, hogy sisak nélkül ne induljon útnak senki. Ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott. Több olyan tapasztalatunk volt az elmúlt időszakban, amikor védelmére szükség lett volna. Még az olcsóbb sisak is többet ér, mint a semmilyen. Baseball sapkát biciklizéshez pedig sose vegyünk fel, a sültjébe könnyen belekap a szél. Aki eddig nem tapasztalta meg, később fogja majd, ez egészen biztos. Az ember pedig automatikusan utánakap, ami baleset veszélyes.

A sisak nagyon fontos, ne vegyük félvállról, csak mert nem kötelező.

- Mielőtt elindulunk, gondoljunk arra, hogy folyadék mindig legyen nálunk. Ez hűvös, szeles időben is ugyanolyan fontos, mint a száraz, napsütéses nyári melegekben. A legjobb a sima csapi víz. Ha pedig csomagot is viszünk magunkkal, akkor azt úgy helyezzük el a biciklin, hogy véletlenül se kerülhessen a küllők közé, a láncba, nehogy becsípje; ez nagyon fontos balesetmegelőzés szempontjából. A csomagban pedig mindig legyen világítás és esőkabát, sosem lehet tudni, mikor lesz rá szükségünk.



A bringatúrák alatt rengeteg a látnivaló

- Zalaegerszeg és Zalalövő között található a Zala-völgyi kerékpárút, ami egy biztonságos, kiváló biciklis túraútvonal mindenkinek. Közben rengeteg látványosság van, megállhatunk a Falumúzeumnál vagy akár a Gébárti tónál is. Ez gyerekekkel, családok számára is kiváló. A táv oda vissza körülbelül 50 km.

Kiváló családi program a biciklitúra.

- Bár nincs végig kerékpárút, de nagyon kellemes útvonal a Zalaegerszeg – Ságod – Kispáli – Nagykutas – Kiskutas - Andráshida kör, ami szintén nem olyan hosszú. Azonban kis-forgalmú alsóbbrendű utakon halad, ez már ad némi kihívást. Ha pedig valaki ennél nagyobb kihívásra vágyik, akkor a másik irányból tegye meg ugyanezt a kört, mert akkor nagyobb a szintemelkedés benne.

Nagyobb állóképességűeknek jó útvonal lehet Bazita felé venni az irányt, ahonnan eltekerhetünk Kökényesmincent – Babosdöbréte felé, Teskánd irányába pedig vissza. Ez körülbelül 25 km.

Keszthelynél adott számunkra a Balatoni Bringakör, amibe bárhol be lehet csatlakozni. Fenékpusztánál például letehetjük az autót, onnan indulva Keszthely – Gyenesdiás – Vonyarcvashegy – Balatongyörök is egy remek túraútvonal. Sőt, Balatongyöröknél akár hajóra is szállhatunk, ami átvisz bennünket Balatonmáriára, majd azon az oldalon visszatekerünk a kiindulási pontra. Ez egy nagyon szép, egész napos kirándulás, ajánlom mindenkinek.

A hajózással egybekötött biciklitúra mindenkinek nagy élmény.

Murakeresztúron szívesen látják a kerékpáros turistákat

- Nagykanizsa nagyon jól el van látva kerékpárutakkal. Maga a belváros és a Csónakázó - tó is gyönyörű, az mindenképp megér egy kört. De ha valaki tovább szeretne menni, akkor Kiskanizsa fele javaslom az irányt. Arra ugyan nincs kerékpárút, csak kisforgalmi utak, de így is izgalmas az út például Fityeháza és Murakeresztúr között. Murakeresztúron ráadásul azt tapasztaltam, hogy nagyon vendégszerető emberek élnek, és vannak olyan porták, ahol szívesen látják a kerékpáros turistákat.

A Zalai Teker(g)ők Egyesülete minden hónapban szervez bringatúrát.

- De ha valaki nagyon szeretne a komfortzónájából kimozdulni, annak javaslom az Amazon of Europe útvonalat; ez egy nemzetközi, 5 országot érintő kerékpáros útvonal.



A Kis - Balaton környékén is érdemes tekerni

- Zalakaros – Zalakomár – Balatonmagyaród – Zalavár. Ezt a kört sem szabad kihagyni. Közben megnézhetjük a Kányavári szigetet, Zalaváron az apátságot… mind gyönyörű látványosság. Zalaszabaron keresztül pedig vissza tudunk tekerni a kiinduló pontra. Ez egy nagyon kényelmesen tekerhető útvonal.

Lenti környékén a települések között lendületesen elindult a kerékpáros összekötő úthálózat. Lenti - Kerkateskánd – Lovászi – Dobri – Tormafölde – Szécsisziget – Páka - Iklódbördőce is remek választás, persze, bárhol ki lehet csatlakozni, ha valaki kevesebb kilométert szeretne megtenni. Közben pedig megtekinthetjük Szécsiszigeten a vízimalmot, Lovásziban a bunkertúrát vagy Tormaföldén a lovardát. De a Lendvadedesi tó is kiváló úti cél, ahol piknikezni is lehet – mondta Szabó Balázs.



Bárki csatlakozhat a Zalai Teker(g)ők bringatúrájához

A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesülete minden hónapban szervez csoportos bringa és gyalogtúrákat is, melyekre bárki jelentkezhet. Közösségi oldalukon lévő nyílt csoportjukhoz bátran csatlakozzon, aki szeretne értesülni és részt venni a szuper hangulatú túrákon. Érdemes egyszer mindenkinek - fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt - legalább egyszer kipróbálni. Biztos, hogy jó élményekkel gazdagodnak.