Az egyik legújabb elem az a dombrendszer, amely az avatásra készült el, de idő hiányában még nem sikerült bemutatni, adta a tájékoztató indokát Vigh László képviselő, miniszteri biztos. Érdekességként megemlítette, hogy a 16 méter magas dombrendszer építésekor a végleges mérethez képest kétszer magasabb töltést hordtak össze, ezzel elősegítve a talaj tömörödését, a megfelelő szilárdság kialakulását. Ezt követte az útpályák kialakítása a speciális felületekkel.

A pályaelem 5 és 30 százalék között hét különböző meredekségű emelkedőből és egy különálló visszatérő útvonalból áll. Ezek közül az 5, 12, 18 és 25 százalékos emelkedőkre 25 méter hosszú kerámiafelületet is beépítettek. Ezekhez pedig sávonként vezérelhető esőztető rendszer tartozik, amely víztakarékos módon működik, mert a kerámiafelület végén lefolyó vizet összegyűjtik és újra felhasználják az út nedvesítéséhez.

Tizenhat méter magas a domb, hét különböző meredekségű emelkedőt építettek ki

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A kerámiafelületek vizezésével a tapadási együtthatót a jéghez hasonló alacsony értékre lehet csökkenteni. A dombon kipróbálhatók a járművezetők számára nehezen kezelhető helyzetek, az oldalanként eltérő tapadású felületeken való fékezés, a csúszós úton való elindulás. Ezenkívül a hajtásláncot vezérlő elektronika is tesztelhető, például a lejtőn-emelkedőn való elindulás vagy megállás. A kis és nagy sebességgel, gyorsítva, illetve lassítva végrehajtott áthajtásokat is vizsgálják, s a fékek mellett a járművekbe épített különböző menetstabilizáló vagy éppen a visszagurulást meggátló rendszerek is tesztelhetők.

A tesztpályán folyamatosan zajlanak az építkezések, már alakul a nagy sebességű tesztekre alkalmas oválpálya nyomvonala. Ha elkészül, akár 250 km/órás tempó mellett is vizsgálható lesz a járművek működése.