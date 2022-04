A befektető ezért arra kérte a képviselőket, előzetesen döntsenek arról, hogy a maximum 400 négyzetméter alapterületű üzlet kialakítását, vagy egy választékban és színvonalban magasabb szolgáltatást nyújtó, 6-800 négyzetméteres, mintegy 8000 árucikket kínáló áruház kialakítását támogatnák. Előbbi 12-14 fő, utóbbi 20-22 fő számára kínálna munkalehetőséget. A városban beruházni kívánó vállalkozó azt is elmondta: eddigi tapasztalataik szerint egy új áruház nem a már meglévő helyi üzletek vendégkörét vonja el, hanem azok számára kínál alternatívát, akik a bevásárlásaikat eddig is jellemzően a nagyobb városokban, például Zalaegerszegen található hiper- vagy szupermarketekben intézték.

A képviselő-testületi tagok véleménye szerint a város érdeke egy nagyobb üzlet kialakítása, így azt a változatot támogatták. Az ülésen az is elhangzott, amennyiben a befektető megkapja a pláza­stop alóli felmentést, s az engedélyes tervdokumentációk időben elkészülnek, úgy az építési munkákat 2023 márciusában meg is kezdenék, majd a nyári időszakban meg is nyitna az üzlet.

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Rákóczi utca alsó szakaszának burkolatfelújítására, ehhez elkészíttetik a szükséges tervdokumentációkat. Tárgyaltak az önkormányzati hivatal mellékhelyiségei­nek tervezett felújításáról is, ehhez a legkedvezőbb árajánlat mintegy 2,1 millió forint volt.