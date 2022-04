Elsőként a nagyobb beruházásokat, köztük a járműipari tesztpályát és a Rheinmetallüzemet tekintették meg a résztvevők, majd szakmai egyeztetés kezdődött. Szóba került az is, hogy a tesztpálya rendvédelmi és katasztrófavédelmi szakemberek képzőhelye lehet.

A találkozón elhangzott: nagyon fontos a különböző rendvédelmi szervek, valamint a katasztrófavédelem együttműködése – a lakosság mellett – a fejlesztésben és innovációban élen járó központokkal, köztük a zalaegerszegi ZalaZone járműipari tesztpályával. A tervek között szerepel az is, hogy e szervezetek szakembereinek képzési helyszínként szolgál majd a tesztpálya. A rendőrök és a katasztrófavédők oktatásában pedig – együttműködő partnerként – több magyarországi egyetem is részt vesz majd a tervek szerint.



Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos jelezte: a tesztpálya, a már ismert adottságain túl, technikai felszereltségénél fogva is kiváló képzőhely a rendvédelem és a katasztrófavédelem számára. A politikus jelezte azt is: az évek során a járműipari teszt­pálya portfóliója jelentősen kibővült. Nemcsak „polgári” autókat, vagy a „jövő” autóit, köztük elektromos járműveket tesztelnek; hanem különböző rendszereket is fejlesztenek. Ezek révén pedig a rendvédelem és a katasztrófavédelem munkáját is segíthetik, mivel fontos, hogy a legmodernebb technikai eszközöket használják munkájuk során. Szintén a tesztpálya ad otthont a különböző drónok tesztelésének, amelyek ma már szinte nélkülözhetetlenek a rendőrség és a tűzoltóság munkájához.