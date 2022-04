Mielőtt az ezzel kapcsolatos elképzeléseket részleteznénk, megszólaltatjuk az első honfoglalók képviselőit, akik nem könnyű éveken vannak túl. Bálint Zoltán a klub alelnöke a nehézségeiket így foglalja össze:

- Az egyik csapásunk az volt, hogy hirtelen, váratlanul meghalt klub elnökünk Nagy László, majd elkezdődött a koronavírus járvány, ami szinte lehetetlenné tette a kapcsolattartást. A pandémia miatt nem mehettünk be a csácsi általános iskolába, ahol korábban a székhelyünk volt – mondja Zoltán, s megtudjuk, hogy még a klub feloszlatásnak gondolata is felmerült, amit azonban a közel húsz éves közösség a leghatározottabban elvetett. A gondok azonban tovább súlyosbodtak, a klub dalkörének vezetője, Varjasi Gábor súlyos beteg lett, hosszú ideig nem tudott részt venni a dalkör munkájában. Hamarosan pozitív fordulatot vett a klub sorsa, előbb Szabó Gyuláné Ibolya személyében 2020-ban új elnököt választott a közösség, s felcsillant annak lehetősége is, hogy orvosolhatók lesznek az elhelyezési problémáik. Sőt, nem csak a nyugdíjas klubé, hanem további, helyi civil szerveződéseké is. Megszűnt ugyanis a régi általános iskola terültén működő Dán Termelő Iskola, így nem csak a régi műemlék jellegű kastély, hanem a mellette lévő műhely épület is megüresedett. Jelenleg a létesítmények teljes hasznosításában gondolkoznak a városrészben.

Kozmáné Gál Bernadett: „Örvendetes, hogy újabb közösségek jönnek létre a városrészben”

Az apátsági kastély önmagában is sok lehetőséget rejt magában. Csács hajdanán a zalavári bencés apátság birtoka volt. Az 1664-es török pusztítást követően, amikor Egerszeg elesett és a várost is felégették, Csács pusztává vált. 1697-ben, a zalavári apát Radanay Mátyás pécsi püspök próbálta benépesíteni, 1723-ban német családokat telepített a faluba, s ezt követően építették a kastélyt, amely több száz évig az apátságé volt, majd a második világháború után létesült a falai között általános iskola. Miután 1993-ban a városrészben felépült az új iskola, egészen a közelmúltig a Dán Termelő Iskola működött itt, melynek megszűntével jelenleg üresen áll a patinás, műemléki épület. A kastély melletti egyik épületbe, amely tanműhely és oktatási létesítmény volt, kapott helyet most a városrész Évgyűrűk Nyugdíjas Klubja.

Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő, iskolaigazgató: „szeretnénk kulturális térré átalakítani a kastélyt és környezetét”

-Az iskolánk pár éve további épületrészekkel bővült, akkor úgy gondoltuk, hogy bőven lesz hely benne a kluboknak is, de nem így történt. A gyermeklétszámunk ugyanis tovább bővült, az akkori 150 tanuló helyett most 250-en járnak az Izsák iskolába. Máris szűken vagyunk, a pandémia pedig rávilágított arra, léteznek olyan helyzetek, amikor mások nem jöhetnek be az intézményünkbe – mondja Herkliné Ebedli Gyöngyi az Izsák Imre Általános Iskola igazgatója, a városrész önkormányzati képviselője, s így folytatja: - A kastélyt, s a mellette lévő épületeket közösségi, kulturális, s turisztikai célokra kívánjuk hasznosítani. A tanműhely használhatóvá tételéhez a városrészi önkormányzat adott egymillió forintot, s ehhez jött klub tagjainak csinosító munkája, de más szerveződések is helyet kapnak az épület még üresen álló részében.

Bálint Zoltán alelnök: „Három csapás is ért bennünket”

- Az emeleti helyiségekben helyezzük el a foltvarró klubot. Örvendetes, hogy újabb közösségek jönnek létre a városrészben, például most alakul a csácsi fiatal anyukák klubja, akik máris vagy ötvenen vannak. Nekik is itt látunk lehetőséget az elhelyezésükre – tájékoztat Kozmáné Gál Bernadett a csácsbozsoki művelődési ház szervezője, aki mindenben segíti a klubok munkáját.

Varjasi Gábor: „A lényeg, hogy újra együtt énekelhetünk”

-Az új helyünk és környezetének rendbetétele, készülődés a nyitányra újra összehozta a csapatot. Számos cél fogalmazódott meg a tagokban, s várjuk az új, fiatalabb nyugdíjasok jelentkezését is. Vannak kételkedők, például gyakran elhangzik, hogy hogy mit lehet itt csinálni a pletykálkodáson kívül. Hát éppen ezt nem, hiszen jól érezzük magunkat a közösségünkben, érezzük az együttlét fontosságát. Jelenleg több mint ötvenen vagyunk, sajnos az utóbbi évek nem kedveztek a csapatnak, az elmúlt három évben tizenöt tagunkat temettük el – említi Czuppon Ferencné alelnök, aki fáradhatatlanul szervezi a dalkör munkáját is.

Czuppon Ferencné: „érezzük az együttlét fontosságát”

A fentiekhez kapcsolódnak az együttlétben, a kölcsönös megbecsülésben való gondolkodás szlogenjei, amelyek ötletes, bekeretezett feliratokként jelennek meg a nagyterem falán. Megragadó a Charlotte Brontétól való, amely érezhetően ráillik a közösség lelkületére, érzésvilágára, s így szól: „Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.” -A bezártság, s a betegségem megviselt, de hál’ isten túl vagyok rajta! Igyekeztem ebből oly módon is kiszabadulni, hogy a közösségi médiában szerveztem egy találkozási platformot, ahol még énekeltünk is. A lényeg, hogy újra együtt énekelhetünk. Az egyik dalt, a „Tele van a borospohár” kezdetűt máris átköltöttem a közösségi házunk dalává. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor együtt énekelhetünk – állítja Varjasi Gábor.

Szabó Gyuláné Ibolya klubelnök az ünnepség előtt örömmel újságolta, hogy sokan eljöttek az eseményre, igyekeztek mindenkit vendégül látni, akik segítették a munkájukat.

-Úgy vélem, a klub tagjai is átérezték, nagy lehetőség nyílt az életünkben. A csácsi általános iskolából, amely évekig helyet adott a klubnak és számos nagyon jó emlék, élmény fűz bennünk az intézményhez, a megváltozott helyzet miatt már el kellett jönnünk. Itt, az általunk birtokolható épületrészt viszonylag gyorsan megújítottuk, otthonossá tettük. A klubunk nevében, amely immár Zalaegerszegért díjas, ígérhetem, hogy igyekszünk nívós, színvonalas programokkal megtölteni a közösségi házat. Első nagyobb rendezvényünk a Dalos találkozó lesz, amit a zalaegerszegi klubok részére szervezünk. Május nem múlhat el májusfaállítás, majd a májusfa bál nélkül. Hagyománnyá szeretnénk tenni a Szentivánéji tűzgyújtást. Kulturális rendezvényeinket, az Életet az éveknek zalai civil szervezetével közösen szervezzük. Gondolunk persze a saját ünnepeinkre is, félévente közös névnapokat tartunk, ilyenkor egy-egy hangulatos estével ünneplünk. Meghívásoknak is eleget teszünk, például részt veszünk a lovászi tekeversenyen. Júniusban Székesfehérvárra és környékére kirándulunk. Lesz szüreti bál, s egészséggel kapcsolatos előadásokat is szervezünk. Már a jövő héten elkezdünk egy tánctanulást, amit a májusfa bálon szeretnénk bemutatni – sorolja a klubelnök.

Az apátsági kastély, amelynek felújítására lehetőség nyílt

Mint az ünnepségen Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében elhangzott, a kormány a Modern Városok Programjában támogatja a kastély helyreállítását, a tervezéshez és közbeszerzésekhez máris átutalt a város számlájára 100 millió forintot. Herkliné Ebedli Gyöngyi az előzetes terveikről a következőket mondja:

-Az Izsák iskola és művelődési ház lehetőségeit megtartva, hiszen ott működik a könyvtár, vagy a kiállítási galéria, valamint a nagy rendezvényekhez a tornacsarnok, szeretnénk kulturális térré átalakítani a kastélyt és környezetét. Jó volna benne éttermet nyitni, amely lakodalmak számára is alkalmas volna, hiszen szemben van a csácsi templom, amely esküvők színtere is. A kastély turisztikai célokra is alkalmas, akár szállás lehetőség is kialakítható a fali közt.. Ezt a környezetet a városész közösségi életének központjaként képzeljük el, ahova a szerveződő programokra szívesen jönnek az emberek, mert jó itt lenni.