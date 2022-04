Az állatsimogató népszerűnek bizonyult, ahogy a gyerekek meglátták a szaladgáló kecskegidákat és a fűben ücsörgő nyulakat azonnal húzták szüleik kezét, hogy mielőbb az állatok közelében lehessenek. Sőt, a múzeum jóvoltából a baromfiudvar egy szeletét is bemutatták, a nagyra nőtt kakas mellett a tyúk is szorgalmasan csipegette a kukoricaszemeket, amikkel etetni lehetett az állatokat. A bátrabbak, mint például a kanizsai Rékli Jázmin és öccse, Bence szívesen közelebb merészkedett a kecskékhez is, de a nyuszik is élvezhették a simogatásukat.

A két, fajtáját tekintve német kosorrú óriás albínó nyulat az iharosberényi Kardos Ferenc hozta, aki elmondta: még fiatalok, de néhány hónap múlva mindkét fülük lelóg majd. Most barátságosak, kedvesek, a gyerekek nagyon szeretik, de azért a tartásuk nem olyan könnyű.