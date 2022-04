Nagy Bálint, a jelenleg nyolc tagot számláló PVSz soros elnöke, Keszthely polgármester emlékeztetett: erre az önkormányzati ciklusra azt tűzték ki célul Keszthelyen, hogy a város a térség erős kulturális központja legyen, s éppen ezért „ebben a nyugat-magyarországi együttműködésben a település kiemelkedő szerepet kíván vállalni”. A politikus beszélt arról is, a most aláírt együttműködési megállapodás lehetővé teszi, hogy a szövetséget a jövőben bővítsék, ami azért is fontos, hogy gyarapodó közösséget építsenek, és ezzel tovább erősítsék a régiót.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg első embere lapunknak kiemelte: a zalai megyeszékhely a kezdetek óta tagja a PVSz-nek, amely „jó példa arra: hogyan tudnak települések úgy együttműködni, hogy megtalálják azokat a szinergiákat, amelyek nem szétválasztanak, hanem inkább összekötnek”. Mint mondta, ilyen pontok vannak a kultúrában, a gazdaságban és a civil szférát tekintve egyaránt. Leszögezte: ebben a változó világban különösen fontos az együttműködés, amelynek jó terepe ez a szövetség is.

Fotó: A szerző

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere kijelentette: a PVSz kiváló példát mutat a közös gondolkodásra, az EKF-projekt pedig remek alkalom arra, hogy „a világ számára is megmutassa magát ez a régió”. Hozzátette: a város kulturális értékei nagyon erősen hozzátartoznak a Pannon szellemiséghez, s az ország minden pontján olyan jó együttműködéseket kívánt kollégáinak, mint amilyenre a Pannon Városok Szövetsége lehetőséget kínál.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Zrt. vezérigazgatója elmondta: sok érdekes program indul(t) el már idén is azért, hogy „szintet lépjünk, a hibákat ki tudjuk javítani, s így jövőre minden tökéletesen működjön”.

Az EKF régióhoz számos zalai település, köztük Keszthely és Hévíz is csatlakozott, amelyek jelenleg is pályázhatnak a 2023-as évadra ötleteikkel, tette hozzá a szakember.